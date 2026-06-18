Fiscalía destapa presunto montaje: alcaldesa de Tenancingo habría fingido su secuestro

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El supuesto plagio habría sido planeado meses antes. FOTO: Especial

Las investigaciones sobre la desaparición de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, dieron un giro luego de que autoridades estatales identificaran presuntas irregularidades en la denuncia de secuestro reportada el pasado 31 de mayo. La funcionaria aseguró haber sido privada de la libertad por hombres armados frente a su domicilio.

Sin embargo, los avances de la investigación llevaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a solicitar una audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa y detener a tres personas presuntamente relacionadas con el caso, que ahora es investigado como una posible simulación de secuestro.

Nancy Nápoles habría simulado secuestro en Tenancingo

De acuerdo con las indagatorias, el supuesto plagio habría sido planeado con anticipación y en presunta complicidad con familiares. Las autoridades señalan que el objetivo era exigir al Ayuntamiento un pago de 40 millones de pesos como rescate.

El análisis de videograbaciones, registros telefónicos y otros actos de investigación reveló inconsistencias en la versión presentada inicialmente por la alcaldesa. Según la Fiscalía mexiquense, en las imágenes recabadas no se observan actos de violencia ni resistencia cuando la funcionaria aborda el vehículo en el que presuntamente fue trasladada.

Estos elementos fortalecieron la línea de investigación que apunta a una posible simulación del delito.

Detienen a tres personas y buscan a otros implicados

Como parte de las diligencias, fueron detenidos Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, quienes presuntamente participaron en los hechos y fueron localizados en el estado de Oaxaca.

Además, la Fiscalía informó que mantiene vigentes órdenes de aprehensión contra otros dos hombres considerados prófugos.

Las autoridades también investigan si el caso estaría relacionado con un posible faltante de recursos públicos dentro de la administración municipal.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

Fiscalía indaga presunto desfalco de 40 millones de pesos

Las investigaciones señalan que el supuesto rescate habría servido para justificar un presunto desfalco financiero en las arcas municipales por 40 millones de pesos.

De acuerdo con las indagatorias, parte de esos recursos habrían sido utilizados para la adquisición de vehículos y un departamento. Por estos hechos, se dio vista a las instancias encargadas de fiscalizar recursos públicos y combatir posibles actos de corrupción para determinar si existen responsabilidades adicionales.

La investigación continúa mientras las autoridades buscan a los presuntos implicados que permanecen prófugos y avanzan en el proceso judicial contra la alcaldesa.

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