Conoce las sedes para ver gratis los juegos del Mundial en el Edomex

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Edomex habilitó 14 sedes para ver gratis partidos del Mundial. Foto: Gob. Edomex

Los aficionados al futbol que quieran seguir los partidos del Mundial 2026 sin costo tendrán diversas opciones en el Estado de México (Edomex). Como parte de la estrategia “Destinos Futboleros”, el Gobierno estatal habilitó 14 sedes turísticas y culturales donde se realizarán transmisiones públicas de encuentros mundialistas, además de actividades artísticas, gastronómicas y recreativas.

La iniciativa estará vigente hasta el 9 de julio y busca aprovechar la celebración de la Copa del Mundo para promover algunos de los principales atractivos turísticos mexiquenses, mediante eventos abiertos al público en distintos municipios de la entidad.

La magia continúa en los #DestinosFutboleros del Estado de México. Ven a disfrutar de eventos culturales, artísticos y recorrer sitios turísticos. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/pzW1UsSnoR — Turismo Estado de México (@EdomexTurismo) June 14, 2026

¿Cuántos destinos futboleros habrá en el Estado de México?

La estrategia contempla 14 destinos futboleros distribuidos en diferentes regiones del estado. Las sedes fueron seleccionadas por su relevancia turística y cultural, donde además de la transmisión de partidos se desarrollarán actividades complementarias para visitantes y habitantes.

En orden alfabético, los destinos son:

Aculco

El Oro

Ixtapan de la Sal

Jilotepec

Malinalco

Metepec

Otumba

San Martín de las Pirámides

Tenayuca-Santa Cecilia

Teotihuacán

Tepotzotlán

Toluca

Tonatico

Valle de Bravo

La estrategia busca que tanto turistas nacionales como extranjeros puedan disfrutar de la fiesta mundialista en espacios públicos y emblemáticos de la entidad mexiquense.

Este fin de semana, disfruta de los Destinos Futboleros que en el #EdoMex tenemos para ti.

¡Ven con toda tu familia!#ElPoderDeServir pic.twitter.com/S8HlO7NhTG — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) June 13, 2026

¿Qué actividades habrá además de las transmisiones de los partidos?

Además de las pantallas para seguir los encuentros del Mundial, los asistentes podrán participar en distintas actividades culturales y recreativas organizadas en cada destino.

Entre las experiencias anunciadas se encuentran:

Presentaciones artísticas

Danza

Conciertos

Exposiciones

Ensambles musicales

Muestras gastronómicas

Exhibición y venta de artesanías

Con ello, las autoridades buscan combinar el ambiente futbolero con la promoción de la riqueza cultural, histórica y gastronómica de los municipios participantes.

Vive la emoción del futbol visitando el #PuebloMágico de #Jilotepec, un destino del #EstadioDeMexico que te conecta con la naturaleza, la aventura, las tradiciones y la gastronomía de #UnDestinoHechoAMano. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/OtPVqNS1wE — Turismo Estado de México (@EdomexTurismo) June 16, 2026

Mundial 2026 impulsará actividades turísticas en el Edomex

La estrategia “Destinos Futboleros” forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Cultura y Turismo estatal para aprovechar la afluencia de visitantes durante la Copa del Mundo.

Los municipios participantes ofrecerán espacios para que familias y aficionados sigan los partidos en comunidad, mientras conocen algunos de los principales atractivos turísticos del Edomex.

La iniciativa estará disponible durante casi un mes, coincidiendo con parte de la actividad mundialista y con una agenda de eventos culturales que se desarrollarán en las distintas sedes.

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