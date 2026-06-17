Transportistas liberan Periférico Norte; el bloqueo duró cerca de 7 horas

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Transportistas bloquearon Periférico Norte por extorsiones

Transportistas liberaron Periférico Norte, en Naucalpan, luego de mantener un bloqueo parcial durante siete horas. La protesta inició cerca de las 13:00 horas, cuando bloquearon carriles laterales con dirección a la Ciudad de México.

Los manifestantes exigieron a las autoridades frenar las extorsiones. Señalaron que este día sujetos armados los amedrentaron en Melchor Ocampo e intentaron extorsionarlos.

El bloqueo provocó kilométricas filas vehiculares y paralizó una de las vialidades más importantes de la zona.

Minutos antes de las 20:00 horas, los transportistas retiraron sus unidades de manera voluntaria y liberaron la circulación.

Transportistas no llegaron a acuerdo con autoridades

De acuerdo con los manifestantes, no lograron ningún acuerdo con las autoridades estatales durante la protesta y amagaron con realizar nuevas movilizaciones este martes si vuelven a ser amedrentados.

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