Transportistas liberan Periférico Norte; el bloqueo duró cerca de 7 horas
Transportistas liberaron Periférico Norte, en Naucalpan, luego de mantener un bloqueo parcial durante siete horas. La protesta inició cerca de las 13:00 horas, cuando bloquearon carriles laterales con dirección a la Ciudad de México.
Los manifestantes exigieron a las autoridades frenar las extorsiones. Señalaron que este día sujetos armados los amedrentaron en Melchor Ocampo e intentaron extorsionarlos.
El bloqueo provocó kilométricas filas vehiculares y paralizó una de las vialidades más importantes de la zona.
Minutos antes de las 20:00 horas, los transportistas retiraron sus unidades de manera voluntaria y liberaron la circulación.
Transportistas no llegaron a acuerdo con autoridades
De acuerdo con los manifestantes, no lograron ningún acuerdo con las autoridades estatales durante la protesta y amagaron con realizar nuevas movilizaciones este martes si vuelven a ser amedrentados.
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