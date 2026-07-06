Bloquean carretera Toluca-Naucalpan: exigen aparición de joven Luilli Francisco

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Bloquean la Toluca-Naucalpan para exigir búsqueda de joven. Foto: Carlos Vera

Familiares, amigos y vecinos de Luilli Francisco Cesario Benítez bloquearon la carretera Toluca-Naucalpan, en dirección a la capital mexiquense, a la altura del arco de Santa María Zolotepec, para exigir que se aceleren las investigaciones para dar con su paradero.

Luilli Francisco Cesario Benítez desapareció el 21 de junio

De acuerdo con sus familiares, Luilli fue visto por última vez el pasado 21 de junio, cuando salió de su domicilio en Santa María Zolotepec con la intención de abordar un autobús de la línea Montaña con destino a la Ciudad de México, presuntamente hacia la zona de Toreo.

Desde entonces no se ha tenido comunicación con él, lo que ha generado preocupación entre sus seres queridos.

Familia exige avances en la investigación

Los manifestantes aseguran que no se han realizado trabajos de revisión de cámaras de videovigilancia ni se ha confirmado si el joven abordó la unidad de transporte en la que presuntamente viajaría.

Bloqueo en la Toluca-Naucalpan afecta la circulación

Como medida de presión, los inconformes cerraron la circulación en la carretera Toluca-Naucalpan, afectando principalmente a vehículos de carga y automovilistas, quienes han tenido que buscar rutas alternas.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal para realizar labores de prevención y vigilancia, mientras continúa la manifestación. La familia hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a localizar a Luilli Francisco Cesario Benítez, la reporte de inmediato a las autoridades correspondientes

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