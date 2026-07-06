Reemplacamiento Edomex 2026: vehículos que deben realizar el trámite en julio

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Sigue el reemplacamiento en el Edomex. Foto: Cuartoscuro

Este mes de juliocontinúa el reemplacamiento en el Estado de México (Edomex) para los automovilistas que obtuvieron sus placas hace cinco años. En Unotv.com te decimos quienes deben cumplir con el trámite durante el presente mes y cuáles son los requisitos.

¿Quiénes deben reemplacar en el edomex durante julio 2026

En 2026 deberán reemplacar los automovilistas mexiquenses que porten placas expedidas en 2021 y los vehículos con placas de 2020 que no hayan cumplido con el trámite durante 2025.

El reemplacamiento es de manera escalonada, mes con mes, y depende del último número de la placa y el color del engomado.

En julio le toca a los vehículos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

El próximo agosto es el último mes de reemplacamiento durante 2026 y le corresponde a los coches con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

¿Qué pasa si no reemplazo mi coche?

La Secretaría de Finanzas del Edomex le recuerda a las personas que no cumplir con el reemplacamiento puede ocasionar una serie de sanciones

Hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placas vigentes

por no portar placas vigentes Retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano

y remisión del vehículo al depósito más cercano Ser acreedor a una sanción consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente

vigente No poder verificar

Documentos para realizar el reemplacamiento en el Edomex?

Identficiación oficial o CURP

Factura del auto o documento que diga que es tuyo

Comprobante de domicilio

Placas anteriores

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