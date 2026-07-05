Pasajeros de microbús se arriesgan para rescatar a motociclista arrastrada por inundaciones en la Vía Morelos

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rescate durante inundaciones en la Vía Morelos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Pasajeros de un microbús arriesgaron su vida para salvar a una señora que fue arrastrada con su motocicleta por la fuerte corriente de agua generada por las inundaciones en la Vía Morelos, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Una de las personas abordo de la unidad grabó los momentos de angustia que se vivieron durante el rescate.

⚠️ MUJER MOTOCICLISTA ES ARRASTRADA POR LA CORRIENTE EN ECATEPEC



Las fuertes lluvias de este martes provocaron inundaciones severas en Vía Morelos, Ecatepec, Estado de México.



Una mujer que intentaba avanzar en su motocicleta fue arrastrada por la corriente y quedó atrapada.… pic.twitter.com/9W8hemgJTf — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) July 5, 2026

Rescatan a motociclista atrapada en inundaciones en la Vía Morelos

Los reportes mencionan que ayer sábado, una mujer en motociclista perdió el control de su vehículo y fue arrastrada por las inundaciones en la vía Morelos. Recordemos que ayer sábado 4 de julio se presentaron intensas lluvias en algunas partes de la Ciudad de México y el Estado de México.

Las imágenes muestran que el agua está a la altura de la entrada del microbús y la señora está atrapada debajo de la moto. Un sujeto a bordo de la micro le grita que suelte la moto, que no vale la pena, mientras le pide al chofer que se acerque para rescatarla.

El microbús se acerca lo más posible mientras que el valiente hombre estira la mano para alcanzar a la doña atrapada. Lo último que se alcanza a ver es que el improvisado rescatista se sube en la moto para auxiliar a la víctima.

En el video no se muestra el momento exacto en que ponen a salvo a la señora, pero los reportes de la prensa local mencionan que finalmente pudieron rescatarla.

Protección Civil atiende inundaciones en Ecatepec

Por su parte, Protección Civil de Ecatepec informó que tras las lluvias atípicas registradas el día de ayer se activó el Operativo Tormenta y se atendieron afectaciones en las colonias Palma Tulpetlac, Santa María Tulpetlac, La Urbana Ixhuatepec, Santa Clara Coatitla, Jardines de Cerro Gordo y Los Bordos.

“Realizamos el destape y monitoreo de coladeras, limpieza de bocas de tormenta, cierres preventivos de vialidades, trabajos coordinados con SAPASE para agilizar el desalojo de agua, apoyo a viviendas con la extracción de agua y lodo, así como el retiro de árboles y ramas caídas para eliminar riesgos”, publicaron las autoridades mexiquenses

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