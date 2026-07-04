Mamá de Brenda exige justicia; su hija murió cinco días después de ser atropellada en Tecámac

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Mamá de Brenda pide a la Fiscalía encontrar al responsable

Una joven identificada como Brenda Michel Trujano Bonilla, de 21 años, murió este jueves luego de permanecer cinco días hospitalizada tras ser atropellada en calles de Tecámac, Estado de México. El hecho ocurrió el pasado 28 de junio y quedó registrado por cámaras de videovigilancia. La familia exige que las autoridades localicen y detengan al responsable, quien escapó del lugar.

En entrevista con Uno TV, Juana Bonilla pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México agilizar las investigaciones para identificar y detener al responsable.

“Nos acaban de dar la noticia que acaba de fallecer mi niña de 21 años que no le hacía mal a nadie, a nadie, pero luchó hasta el final. Fue una guerrera, ojalá y esto no se quede impune y que agarren al responsable muy pronto, que se haga justicia porque era una niña”, expresó.

‼️MI AMOR, MI AMOR, NOOO, AYUDAA‼️



🚨así es como la pareja de Brenda gritó por ayuda luego de que presuntamente su ex la atropellara y le pasara encima.



🚨Brenda Trujano fue hospitalizada en el IMSS de #TECAMAC #EDOMEX y estuvo en coma, hoy falleció, su cuerpo no pudo más.… pic.twitter.com/aOg1RGHmpF — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) July 4, 2026

La madre de Brenda señaló que, de acuerdo con la información que conoce la familia, una de las líneas de investigación considera la posibilidad de que el atropellamiento haya sido intencional y mencionó que, según esa hipótesis, podría estar relacionado con una expareja sentimental de la joven. Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la persona responsable del atropellamiento.

Muere Brenda tras ser atropellada

De acuerdo con los reportes, Brenda caminaba de la mano de su actual pareja rumbo a su trabajo cuando un automóvil la embistió sobre la calle Rancho San Diego, en el fraccionamiento Sierra Hermosa. Tras el impacto, fue trasladada al Hospital General Regional No. 200 del IMSS, donde permaneció internada hasta que médicos informaron a sus familiares que falleció a causa de una falla multiorgánica.

Videos proporcionados por vecinos a la familia muestran el momento en que un automóvil tipo sedán de color negro avanza detrás de ellos, acelera y atropella a Brenda, para después darse a la fuga.

La muerte de la joven fue confirmada este viernes por médicos del IMSS, quienes notificaron a su madre, Juana Bonilla, sobre el fallecimiento de la joven de 21 años.

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