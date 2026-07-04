Vinculan a proceso a 26 “aviadores” por fraude de 96 mdp en plazas educativas en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGJ Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de 26 personas investigadas por un presunto esquema de simulación en la asignación de plazas en dependencias del Gobierno del Estado de México, que habría provocado un daño al erario por más de 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados son investigados por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y fraude, al presuntamente simular la contratación de docentes que nunca prestaron el servicio educativo, pero sí recibieron salarios y prestaciones.

¿Cómo operaba el presunto fraude con plazas en Edomex?

La investigación señala que el caso involucra a 33 personas, entre exservidores públicos, funcionarios en activo y particulares. De ellos, 26 ya fueron vinculados a proceso, uno aún espera que se defina su situación jurídica y cinco promovieron juicios de amparo.

Las indagatorias comenzaron luego de que el Gobierno del Estado de México denunciara 459 movimientos de alta de personal docente cuyos titulares no laboraban en las escuelas asignadas.

Según la FGJEM, la red utilizaba el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) para registrar a supuestos docentes, conocidos como “aviadores”, quienes cobraban sin desempeñar funciones. La Fiscalía aseguró que los presuntos responsables obtenían alrededor de 4 millones de pesos quincenales, además de prestaciones como aguinaldo, bonos y prima vacacional.

La Fiscalía investiga posible operación desde 2021

La autoridad informó que el esquema podría haberse mantenido desde 2021, por lo que el monto del presunto desfalco podría aumentar si se acredita la continuidad de estas conductas.

Entre los investigados figuran exsubsecretarios, exdirectores generales, coordinadores, delegados administrativos, directores de área, subdirectores y personal operativo de diversas dependencias estatales.

La FGJEM indicó que su carpeta de investigación reúne cerca de 12 mil fojas con entrevistas, peritajes y documentos que sustentan las acusaciones. El proceso penal continuará mientras se determina la responsabilidad de cada uno de los imputados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.