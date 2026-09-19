Bloquean México-Puebla tras agresión a conductor de taxi por app

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Suspenden servicio del Trolebús Elevado. FOTO: @STECDMX

Familiares, amigos y compañeros de un conductor de taxi por app bloquearon la noche de este 18 de septiembre la autopista México-Puebla, a la altura de Puente Blanco, en Chalco, para exigir la detención del hombre que presuntamente lo golpeó con un bate.

La víctima permanece hospitalizada y se debate entre la vida y la muerte. El cierre en dirección a Puebla ha provocado filas kilométricas de vehículos y también la suspensión del servicio del Trolebús Elevado.

Bloqueo en la México-Puebla: exigen detener al agresor

De acuerdo con la información disponible, la agresión ocurrió cuando el conductor de taxi por app y el chofer de una pipa tuvieron un altercado en la entrada de una gasolinera en Chalco.

Durante la discusión, el conductor de la pipa habría sacado un bate y golpeado en la cabeza al trabajador de la plataforma.

El impacto fue de tal magnitud que le provocó una lesión grave en el cráneo. Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar y dejó al conductor herido.

‼️LE PERFORA EL CRÁNEO DE UN BATAZO‼️



🚨el conductor de una pipa le dio un batazo en la cabeza a un conductor de taxi por app en #Chalco #Edomex.



🚨El golpe fue tan brutal que le perforó el cráneo.



🚨El responsable se dio a la fuga. pic.twitter.com/0vr41i96IF — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 19, 2026

Una ambulancia trasladó a la víctima a un hospital de traumatología, donde permanece en estado grave.

Conductores cierran la autopista México-Puebla

Tras conocer lo ocurrido, otros conductores se movilizaron y decidieron cerrar la autopista México-Puebla en dirección a Puebla para exigir la detención del presunto agresor.

Hasta el último reporte, el bloqueo llevaba alrededor de dos horas y había generado filas kilométricas sobre la vialidad.

Los manifestantes señalaron que mantendrán la protesta hasta que el responsable de la agresión sea detenido.

Suspenden servicio del Trolebús Elevado

Las afectaciones también alcanzaron al transporte público. Debido al bloqueo, el servicio del Trolebús Elevado permanece suspendido.

Ante la interrupción, algunos pasajeros descendieron de las unidades y optaron por continuar su trayecto a pie.

El cierre mantiene complicaciones para quienes circulan por esta zona de Chalco rumbo a Puebla, mientras familiares, amigos y compañeros del conductor lesionado continúan con la protesta.

Trolebús Línea 11



Por manifestantes en Puente Blanco, servicio provisional de Terminal Chalco a Parque Tejones. pic.twitter.com/C5O2U15eG9 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 19, 2026

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