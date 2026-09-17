Jetta termina dentro de panadería en Naucalpan; conductor habría perdido el control

GENERANDO AUDIO...

Un Jetta terminó dentro de una panadería en Naucalpan. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un automóvil Jetta terminó dentro de una panadería en Naucalpan, Estado de México (Edomex), luego de que el conductor presuntamente perdiera el control del vehículo cuando intentaba realizar una vuelta en U. El impacto provocó daños en la fachada del establecimiento y, presuntamente, en redes sociales se difundió que los dos ocupantes del automóvil habrían intentado retirarse del lugar.

Los hechos ocurrieron en la zona de Los Cuartos, donde el vehículo también habría arrastrado una motocicleta que se encontraba estacionada antes de impactarse contra el comercio.

Un vehículo terminó dentro de una panadería en Los Cuartos #Naucalpan, la tarde de este martes.

El conductor del Jetta, presuntamente en estado de ebriedad, perdió el control al intentar una vuelta en U, arrastró una moto estacionada y se fue de frente contra la fachada del… pic.twitter.com/joktQWur4J — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) September 17, 2026

Jetta se estrella contra panadería en Naucalpan

El conductor del Jetta habría perdido el control al realizar una maniobra sobre la vialidad. El automóvil terminó avanzando hacia la fachada de una panadería, provocando daños visibles en el acceso y parte de la estructura del negocio.

La información difundida señala que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, aunque esta condición no ha sido confirmada oficialmente.

Vecinos retienen a los ocupantes

Un video compartido en redes sociales, como en la cuenta de X de Que Poca Madre, muestra el momento posterior al choque, cuando vecinos y comerciantes de Naucalpan confrontan a los ocupantes del automóvil.

En las imágenes se observa cómo varias personas los golpean antes de que arribaran elementos de la autoridad local. Posteriormente, uno de los involucrados aparece con una herida visible en la cabeza.

Sin embargo, el material disponible no permite establecer si dicha lesión fue consecuencia del accidente o de los golpes que recibió después de la colisión.

¿Qué pasó con el conductor del Jetta?

Hasta el momento, los reportes proporcionados no precisan la situación jurídica del conductor ni del segundo ocupante del vehículo o cuáles fueron las causas exactas que provocaron que perdiera el control.

El incidente dejó daños en la panadería de Los Cuartos, además de afectar una motocicleta que se encontraba estacionada en el lugar. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del accidente y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.