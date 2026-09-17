Casos de extorsión provocan baja en ventas en Central de Abastos de Ecatepec

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Extorsión provoca ventas bajas en Central de Abastos Ecatepec. Foto: Fernando Cruz

Al menos 175 mil consumidores dejaron de comprar en la Central de Abastos de Ecatepec en el último mes, debido a los casos de extorsión que se han denunciado, asegura Octavio Vargas Martínez, presidente del lugar ubicado en el Estado de México (Edomex).

Presidente de la Central de Abastos de Ecatepec acusa “montaje” en detención de supuesto extorsionador

Octavio Vargas Martínez presidente de la Central de Abastos de Ecatepec informó que el pasado 9 de septiembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció la desarticulación de una presunta red de dedicada a la extorsión dentro de este lugar.

Aseguró que Alejandro “N”, uno de los presuntos extorsionadores, es inocente, pues dijo que es comerciante y detalló que la acusación es infundada y un “montaje”.

Ventas bajas en Central de Abastos de Ecatepec

También dijo que este hecho provocó que los consumidores evitaran acudir a la Central de Abastos de Ecatepec y adquirir sus productos de primera necesidad.

Al respecto, señaló que en comparación con el año pasado, 15% de compradores dejaron de asistir en este último mes. Cantidad equivalente a 175 mil personas, las cuales no compraron por temor debido al comunicado de la Fiscalía mexiquense, indicó.

Esto, añadió, igual afectó la venta de productos, principalmente a 10 mil personas que trabajan todos los días en la Central de Abastos.

Invita a asistir a la Central de Abastos de Ecatepec

Para revertir este hecho, el presidente y diputado local, informó que arrancó una campaña en la que invitan a las personas a asistir a la Central de Abastos de Ecatepec y adquirir sus productos de manera segura. Campaña llamada “Central de Abastos Ecatepec segura”

Por último, anunció acciones legales en contra del fiscal Alejandro Cervantes Martínez por daño moral.

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