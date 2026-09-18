Graban agresión sexual contra una menor en calles de Tecámac

| 11:28 | Fernando Cruz | Uno TV
Tecámac
Denuncian a agresor sexual en Tecámac. Foto ilustrativa: Getty Images

En video quedó grabado el momento exacto en que un sujeto atacó sexualmente a una menor de edad, en calles de Tecámac, Estado de México (Edomex). Los hechos se registraron en la Av. Morelos, de la colonia los Reyes Acozac.

Graban agresión sexual a una menor en Tecámac

Fueron minutos pasadas las 11:00 horas cuando una menor de edad caminaba por la orilla de la calle, cuando un coche Toyota prius tipo C color blanco la siguió a velocidad baja.

De pronto el conductor descendió de la unidad, alcanzó a la menor y le hizo tocamientos en los glúteos, luego huyó a bordo de su coche. La niña gritó asustada y corrió hasta adentrarse a su vivienda.

La familia dio el reporte a la policía local. Por otra parte,  los vecinos dieron a conocer que este es el tercer caso de agresiones sexuales a menores de edad en esa zona.

Los pobladores afirman que ya habían denunciado lo sucedido a la Guardia Civil de Tecámac pero no obtuvieron respuesta.

Habitantes de la zona exigen la detención del agresor para que sea consignado a las autoridades. Los mismos vecinos ya analizan más cámaras de seguridad para dar con el sujeto.

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