Hija del Mayo no estaba detenida, fue custodia momentánea: García Harfuch 

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Omar García Harfuch, titular de la SSPC. Foto: Cuartoscuro,

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró detalles del operativo realizado ayer en Sinaloa. Precisó que Monica del Rosario “N”, hija de Ismael “Mayo” Zambada, estuvo bajo custodia momentánea y no fue detenida, ya que no existe orden judicial en su contra ni en México y ni en Estados Unidos.

García Harfuch aclara custodia momentánea de hija del Mayo

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Cancún, Quintana Roo, el funcionario federal señaló que Mónica del Rosario “N”, identificada como la hija del Mayo, no fue detenida durante el operativo realizado en Sinaloa.

Explicó que la mujer estuvo bajo custodia momentánea con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas presentes en el sitio, incluidos elementos de seguridad y una menor de edad.

Puntualizó que durante ese periodo se verificó si existía algún mandamiento judicial en México o en Estados Unidos. Confirmó que no hay orden de captura en su contra en ninguno de los dos países.

“Ella nunca fue detenida, de manera momentánea estaba bajo custodia primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas incluyendo la menor de edad y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos, no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”. Omar García Harcuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Operativo en Sinaloa deja 11 presuntos criminales muertos

Sobre el desarrollo del operativo en Sinaloa, García Harfuch informó que se registraron tres agresiones contra fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el funcionario, en estos eventos perdieron la vida 11 presuntos agresores. Además, se reportaron elementos federales heridos, entre ellos integrantes de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad.

Detalló que los elementos lesionados se encuentran estables tras los hechos ocurridos durante las acciones de seguridad.

“Fueron agresiones distintas, hubo tres agresiones a las fuerzas de seguridad donde pierden la vida a los 11 agresores, después hubo otro evento donde hubo una tercera agresión ahí hay tres elementos de la Secretaría de Marina heridos, estables y un elemento de la Secretaría de Seguridad”. Omar García Harcuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detención de presunto criminal con orden en Estados Unidos

En el marco del operativo, García Harfuch confirmó la detención de Omar “N”, identificado como presunto criminal que contaba con una orden de aprehensión en Estados Unidos.

Explicó que la captura se realizó en una de las acciones desplegadas en distintos inmuebles, donde no se reportaron elementos de seguridad heridos.

Indicó que en ese lugar también se encontraba la hija del Mayo, junto con otra mujer y una menor de edad, lo que derivó en su resguardo temporal mientras se verificaba su situación legal.

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