Restringen circulación de transporte de carga pesada en Semana Santa 2026

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Transporte de carga no podrá circular estos días. Foto: Cuartoscuro

Si ya estás empacando las maleta para irte a rodar por carreteras federales estas vacaciones de Semana Santa 2026, checa esta información: se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que durante este periodo se restringirá la circulación para el transporte de carga pesada, grúas industriales y vehículos con sobredimensión en estas vías. El objetivo es disminuir accidentes, agilizar el flujo vehicular y proteger a los vacacionistas.

La publicación en el DOF por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indica que estas medidas estarán vigentes del 27 de marzo al 12 de abril de 2026, periodo de alta afluencia en autopistas y carreteras del país.

¿Qué días NO podrán circular?

Las autoridades establecieron suspensión total de circulación para transporte de carga especializada en las siguientes fechas por vacaciones de Semana Santa:

Marzo: 27, 28 y 29

27, 28 y 29 Abril: 2, 3, 4, 5, 11 y 12

Estos días coinciden con los periodos de mayor tráfico por vacaciones, especialmente durante vacaciones de Semana Santa y fines de semana.

Días en los que sí podrán circular (con horarios)

Los vehículos de carga pesada sí podrán transitar, pero con restricciones, en:

Marzo: 30 y 31

30 y 31 Abril: 1, 6, 7, 8, 9 y 10

Horarios según tipo de carretera:

Carreteras tipo ET4, A4 y B4:

Circulación permitida todo el día (00:00 a 23:59 horas)

Carreteras tipo ET2, A2, B2, C y D:

Horario diurno: 6:00 a 18:30 horas

6:00 a 18:30 horas Horario nocturno: 00:00 a 6:00 horas 18:30 a 23:59 horas (solo con dos vehículos piloto )



¿A quiénes aplica la restricción?

Las medidas aplican a:

Transporte de objetos indivisibles de gran peso o volumen

Grúas industriales

Vehículos con permiso especial de la SICT

Excepciones: quiénes sí podrán circular

No estarán sujetos a estas restricciones los vehículos vinculados a:

Proyectos estratégicos como el Tren Maya

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum

Sector petrolero

Logística relacionada con la Copa Mundial 2026

Eso sí, deberán cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y operación.

¿Por qué se aplican estas medidas?

La SICT explicó que estas restricciones buscan:

Reducir riesgos de accidentes

Evitar congestionamientos por vehículos lentos o sobredimensionados

Facilitar los traslados de familias y turistas

Garantizar mayor seguridad en carreteras federales

Así que vas a desplazarte hacia algún destino turístico recuerda que esta Semana Santa 2026 se incrementa el tráfico, pero también habrá restricciones de circulación para estos vehículos.

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