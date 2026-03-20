Restringen circulación de transporte de carga pesada en Semana Santa 2026
Si ya estás empacando las maleta para irte a rodar por carreteras federales estas vacaciones de Semana Santa 2026, checa esta información: se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que durante este periodo se restringirá la circulación para el transporte de carga pesada, grúas industriales y vehículos con sobredimensión en estas vías. El objetivo es disminuir accidentes, agilizar el flujo vehicular y proteger a los vacacionistas.
La publicación en el DOF por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indica que estas medidas estarán vigentes del 27 de marzo al 12 de abril de 2026, periodo de alta afluencia en autopistas y carreteras del país.
¿Qué días NO podrán circular?
Las autoridades establecieron suspensión total de circulación para transporte de carga especializada en las siguientes fechas por vacaciones de Semana Santa:
- Marzo: 27, 28 y 29
- Abril: 2, 3, 4, 5, 11 y 12
Estos días coinciden con los periodos de mayor tráfico por vacaciones, especialmente durante vacaciones de Semana Santa y fines de semana.
Días en los que sí podrán circular (con horarios)
Los vehículos de carga pesada sí podrán transitar, pero con restricciones, en:
- Marzo: 30 y 31
- Abril: 1, 6, 7, 8, 9 y 10
Horarios según tipo de carretera:
Carreteras tipo ET4, A4 y B4:
- Circulación permitida todo el día (00:00 a 23:59 horas)
Carreteras tipo ET2, A2, B2, C y D:
- Horario diurno: 6:00 a 18:30 horas
- Horario nocturno:
- 00:00 a 6:00 horas
- 18:30 a 23:59 horas (solo con dos vehículos piloto)
¿A quiénes aplica la restricción?
Las medidas aplican a:
- Transporte de objetos indivisibles de gran peso o volumen
- Grúas industriales
- Vehículos con permiso especial de la SICT
Excepciones: quiénes sí podrán circular
No estarán sujetos a estas restricciones los vehículos vinculados a:
- Proyectos estratégicos como el Tren Maya
- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
- Aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum
- Sector petrolero
- Logística relacionada con la Copa Mundial 2026
Eso sí, deberán cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y operación.
¿Por qué se aplican estas medidas?
La SICT explicó que estas restricciones buscan:
- Reducir riesgos de accidentes
- Evitar congestionamientos por vehículos lentos o sobredimensionados
- Facilitar los traslados de familias y turistas
- Garantizar mayor seguridad en carreteras federales
Así que vas a desplazarte hacia algún destino turístico recuerda que esta Semana Santa 2026 se incrementa el tráfico, pero también habrá restricciones de circulación para estos vehículos.
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