Buscan a tigre que escapó en Tepetlaoxtoc; autoridades piden no acercarse

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Tigre. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa.

Un tigre que se encontraba en un centro de resguardo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ubicado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, escapó el sábado 27 de junio, por lo que se activó un operativo de búsqueda y un llamado preventivo a la población.

La alcaldesa Diana Lizbeth Morales Méndez informó sobre la fuga y señaló que autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantienen un operativo para localizar al animal.

Tigre escapa en Tepetlaoxtoc; autoridades emiten alerta y activan operativo de búsqueda

De acuerdo con la información difundida por la presidenta municipal, el ejemplar salió de un área de resguardo ubicada en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan. Tras conocerse el hecho, se activaron protocolos de búsqueda, vigilancia y monitoreo en la zona.

Sostuvo que las autoridades mantienen coordinación permanente para dar seguimiento a la búsqueda del felino. También informó que se mantiene comunicación con las instancias responsables del manejo del ejemplar.

El operativo contempla recorridos de vigilancia en distintos puntos del municipio, con la participación de personal especializado y elementos de seguridad. Las labores tienen como objetivo localizar al ejemplar y asegurar su resguardo sin poner en riesgo a la población.

Las autoridades solicitaron a la población mantener la calma y evitar cualquier intento por acercarse o capturar al tigre, debido al riesgo que representa. Asimismo, recomendaron reportar de inmediato cualquier avistamiento a los cuerpos de emergencia.

Como medida preventiva, emitieron una alerta para habitantes de las comunidades cercanas, donde se reforzó la vigilancia mientras continúan las labores de localización.

A su vez, señalaron que informarán sobre cualquier avance conforme se desarrollen las labores para localizar al ejemplar y trasladarlo nuevamente a un sitio seguro.

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