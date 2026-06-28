Durazo responde a The New York Times y niega investigación en su contra

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Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Foto: Cuartoscuro.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, respondió a The New York Times para rechazar que esté bajo una investigación de Estados Unidos, luego de que el diario estadounidense lo mencionara en un reportaje sobre funcionarios mexicanos y presuntas indagatorias por parte de autoridades estadounidenses.

En una carta dirigida a la dirección editorial del medio, afirmó que no ha recibido notificación alguna de autoridad competente en México o en el extranjero sobre una investigación en su contra y solicitó una rectificación.

Foto: Carta de Alfonso Durazo a The New York Times.

Alfonso Durazo responde a The New York Times con una carta

La respuesta de Alfonso Durazo fue enviada al editor y presidente de The New York Times, A. G. Sulzberger, y al editor ejecutivo, Joseph Kahn, en referencia al reportaje “Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump”, firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer y publicado el 27 de junio.

Funcionarios de Morena se han ofrecido de manera discreta a las autoridades de EEUU como informantes contra integrantes del partido.



Incluye al menos una docena de gobernadores y miembros del Congreso, muchos de Morena.



Con @jacknicas y @alanfeuer https://t.co/Vm9nec3cmt — Steve Fisher (@Stevelfisher) June 27, 2026

En la carta, el mandatario estatal señala que el periódico presentó como un hecho afirmaciones previamente difundidas por Los Angeles Times, “sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración”.

Durazo aseguró que no ha sido notificado por autoridad alguna sobre la existencia de una investigación en su contra.

“Reitero: no he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, expuso.

El gobernador sostuvo además que rectificar una publicación sin sustento verificable constituye una obligación ética del ejercicio periodístico.

En ese sentido, solicitó que The New York Times aclare expresamente que, hasta el momento, no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que un servidor público haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de una investigación.

También pidió que esa eventual aclaración tenga una relevancia equiparable a la publicación original para que futuras consultas permitan conocer que, según su postura, no existe información oficial confirmada sobre el caso.

The New York Times menciona a Alfonso Durazo en publicación sobre funcionarios mexicanos

El reportaje de The New York Times aborda contactos que, según el diario y con base en fuentes consultadas bajo condición de anonimato, algunos funcionarios electos de Morena habrían sostenido con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre otros integrantes del partido, en el contexto de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales.

En la publicación, el periódico señala que dos de los objetivos de las investigaciones por corrupción de Estados Unidos serían los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, citando a cinco personas con conocimiento de las investigaciones que, según el texto, no estaban autorizadas para hablar públicamente.

El mismo reportaje añade que ambos gobernadores han negado acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico y recuerda que, en el caso de Durazo, su vocera Paloma Terán había señalado previamente que el mandatario “ha ejercido el servicio público con estricto apego a la ley” y que no le ha sido notificado que esté siendo investigado.

Asimismo, precisa que las referencias sobre las investigaciones a los gobernadores ya habían sido publicadas anteriormente por Los Angeles Times.

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