Sheinbaum agradece a Trump inversión en planta contra el gusano barrenador

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Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Foto: AFP/Archivo.

Al agradecer al gobierno de Donald Trump la inversión de 83.8 millones de dólares en la construcción de una planta de producción de moscas estériles para combatir el gusano barrenador en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que es en la cooperación y el respeto en que debe basarse la relación binacional.

Asimismo, destacó que “existen objetivos que solo pueden alcanzarse mediante el trabajo conjunto, el diálogo y la confianza mutua”, mientras que la planta demuestra que “cuando la ciencia y la cooperación caminan de la mano, los beneficios llegan a nuestros pueblos”.

En Metapa de Domínguez, Chiapas, con recursos del gobierno de Estados Unidos y México, construimos una Planta para producir moscas estériles que acaben con el Gusano Barrenador que tanto afecta al ganado. Esta es una muestra de trabajo conjunto, de cooperación para el desarrollo… pic.twitter.com/xJ3dcnUfeT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 28, 2026

¿Por qué agradeció Claudia Sheinbaum a Donald Trump?

En Metapa, Chiapas, este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la planta productora de moscas estériles que serán liberadas para combatir el gusano barrenador en nuestro país, desde donde resaltó el apoyo estadounidense para construirla en solo 12 meses, con un proyecto a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Ahí, reiteró que la frontera que comparten México y Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, al cruzar a diario “mercancías, alimentos, conocimiento, inversión y, también, la voluntad de construir Prosperidad Compartida”, por lo que resulta fundamental el trabajo conjunto.

“Eso es precisamente la cooperación para el desarrollo: sumar capacidades, compartir conocimiento, fortalecer nuestras instituciones, y construir soluciones comunes frente a desafíos que compartimos.

“Es reconocer que existen objetivos que solo pueden alcanzarse mediante el trabajo conjunto, el diálogo y la confianza mutua”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

De igual forma, tras los desencuentros que han tenido ambos por los dichos de Trump respecto al combate al narcotráfico, así como el T-MEC y los aranceles, la presidenta subrayó que la relación entre ambos países, y sus gobiernos, debe seguir “construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación, y el reconocimiento de la soberanía de cada nación”.

“Que sea siempre la cooperación para el desarrollo la que siga abriendo caminos, siga promoviendo el bienestar para nuestros pueblos, que sea la colaboración científica la que siga acercando a nuestras instituciones; y que siempre sea el respeto a nuestros pueblos y a nuestra gente, a nuestras naciones, lo que defina nuestra relación”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Para después concluir ante la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, el embajador en México, Ronald Johnson, y sus contrapartes panameñas, Roberto Linares y Abraham Martínez, respectivamente, con un reconocimiento a los técnicos, instituciones e investigadores que trabajaron para la creación de la planta.

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