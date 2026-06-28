No te dejes engañar: Topos México hace llamado a no caer en fraude
La brigada Topos de México emitió una alerta por un presunto fraude en el que personas solicitan equipo y herramientas en nombre de la organización tras los sismos en Venezuela, por lo que pidió a la población no caer en engaños y verificar cualquier información únicamente a través de sus canales oficiales.
Topos de México aseguran que no solicitan herramientas ni equipo
A través de una publicación en redes sociales, la agrupación informó que ha detectado a personas que se hacen pasar por integrantes de la brigada para pedir apoyo material, una práctica que calificó como información falsa.
La agrupación explicó que, conforme a los estándares internacionales de búsqueda y rescate, sus integrantes viajan con sus propios recursos y no dependen de insumos proporcionados por las comunidades afectadas.
Los brigadistas insistieron en que las donaciones y cualquier tipo de ayuda relacionada con la organización deben canalizarse exclusivamente a través de sus plataformas verificadas.
La alerta surge durante las labores de apoyo en Venezuela
La advertencia fue difundida mientras integrantes de Topos de México participan en las labores de apoyo y rescate tras los sismos registrados en territorio venezolano.
La organización recordó que una de las reglas de las brigadas de rescate internacionales es no utilizar recursos destinados a la población afectada ni solicitar insumos para su propia operación.
Piden consultar únicamente canales oficiales
La agrupación señaló que cuenta con protocolos establecidos para la recepción y manejo de donativos, los cuales pueden consultarse en sus espacios institucionales.
Los Topos de México reiteraron que cualquier mensaje o petición que no se encuentre identificado con su imagen institucional y sus plataformas oficiales debe ser verificado antes de realizar cualquier aportación.
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