No te dejes engañar: Topos México hace llamado a no caer en fraude

GENERANDO AUDIO...

Topos denuncian solicitudes falsas de equipo para Venezuela Foto: Cuartoscuro

La brigada Topos de México emitió una alerta por un presunto fraude en el que personas solicitan equipo y herramientas en nombre de la organización tras los sismos en Venezuela, por lo que pidió a la población no caer en engaños y verificar cualquier información únicamente a través de sus canales oficiales.

Topos de México aseguran que no solicitan herramientas ni equipo

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación informó que ha detectado a personas que se hacen pasar por integrantes de la brigada para pedir apoyo material, una práctica que calificó como información falsa.

La agrupación explicó que, conforme a los estándares internacionales de búsqueda y rescate, sus integrantes viajan con sus propios recursos y no dependen de insumos proporcionados por las comunidades afectadas.

Los brigadistas insistieron en que las donaciones y cualquier tipo de ayuda relacionada con la organización deben canalizarse exclusivamente a través de sus plataformas verificadas.

🚨 ¡ALERTA DE FRAUDE! 🚨 Hay personas pidiendo equipos Starlink y herramientas a nuestro nombre. Esta petición es FALSA.



Siguiendo la norma internacional, en Topos somos 100% autosuficientes: llevamos nuestra propia conexión, alimento y equipo básico. Nunca confíes en un grupo… pic.twitter.com/v9bexFrrWX — Topos® México (@topos) June 27, 2026

La alerta surge durante las labores de apoyo en Venezuela

La advertencia fue difundida mientras integrantes de Topos de México participan en las labores de apoyo y rescate tras los sismos registrados en territorio venezolano.

La organización recordó que una de las reglas de las brigadas de rescate internacionales es no utilizar recursos destinados a la población afectada ni solicitar insumos para su propia operación.

Piden consultar únicamente canales oficiales

La agrupación señaló que cuenta con protocolos establecidos para la recepción y manejo de donativos, los cuales pueden consultarse en sus espacios institucionales.

Los Topos de México reiteraron que cualquier mensaje o petición que no se encuentre identificado con su imagen institucional y sus plataformas oficiales debe ser verificado antes de realizar cualquier aportación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.