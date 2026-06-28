Morena registra a 277 aspirantes a las elecciones gubernamentales de 2027

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277 aspirantes de Morena para elecciones de 2027. Foto: Cuartoscuro

Recientemente, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer que registraron en total a 277 aspirantes para las elecciones gubernamentales que se llevarán a cabo en algunos estados de la república mexicana en 2027.

277 aspirantes de Morena para las elecciones de 2027

A través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, Morena dio a conocer que su Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones concluyeron el registro de las personas que aspiran a dirigir las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Sí, el partido político informó que registró en total a 277 aspirantes para las elecciones gubernamentales que se llevarán a cabo el próximo año, en 2027, asegurando que se trató de un proceso interno “democrático, transparente y cercano a la gente”.

Se registraron presencialmente y de manera digital

De acuerdo con Morena, de los 277 aspirantes registrados, 123 lo hicieron de manera presencial en las instalaciones del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

Mientras que 154 aspirantes se registraron de manera digital a través de la plataforma oficial del partido político.

“Enhorabuena para quienes se han registrado a esta tarea, que no es una tarea menor, es una tarea muy importante y vamos a seguir construyendo este esfuerzo colectivo en sus siguientes etapas la cuales se irán informando; y también reconocer de manera especial a nuestros compañeros militantes de base, que vienen con toda la confianza a registrarse para participar en un proceso transparente, horizontal, democrático, pero sobre todo que tiene como eje fundamental fortalecer a nuestro Movimiento”, dijo la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes sobre las siguientes fases de su proceso interno.

Se registraron aspirantes de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, explicó que el sistema reportó 277 registros de aspirantes de Morena, pero también de sus partidos políticos aliados: Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.

“Como estaba establecido en la convocatoria, (el registro) cierra a las 23:59 horas de hoy (27 de junio), pero al corte de este momento tuvimos 123 registros de manera presencial y 154 registros realizados en línea. Es un global de 277 registros, entre quienes se registraron por Morena, por el Partido del Trabajo o por el Partido Verde“, detalló.

Los 4 compromisos de los aspirantes de Morena

Morena indicó que todos los aspirantes manifestaron por escrito los siguientes cuatro compromisos:

Que conocen la convocatoria y asumen las reglas que establece

Que saben que la Comisión Nacional de Elecciones aplicará en su momento un criterio de paridad

Aceptan bajo carta de protesta decir verdad sobre que no tienen ningún tema pendiente ante la justicia y no son deudores alimentarios y aceptan que la CNE pueda solicitar de manera formal a las autoridades información para ratificar la buena voluntad en sus dichos

Aceptan que conocen que el método es la encuesta y aceptan su resultado

Por último, Morena indicó que tras los registros, los aspirantes deberán realizar asambleas y trabajar en territorio, “siempre poniendo por encima de cualquier actividad la defensa de la soberanía y de la transformación en México”.

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