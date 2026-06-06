Caen 2 ladrones de relojes de lujo robados tras salir del AIFA

GENERANDO AUDIO...

Detenidos por robo de relojes de alta gama. Foto: @FiscaliaEdomex

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a Carlos “N” y José Alberto “N”, presuntamente involucrados en el robo con violencia de vehículos y de un cargamento de relojes de alta gama ocurrido el pasado 25 de mayo en el municipio de Ecatepec, tras la salida de dos unidades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A través de sus redes sociales, tanto la Fiscalía del Estado de México como el Gabinete de Seguridad federal informaron sobre la captura de los sujetos que habrían conducido las unidades robadas tras obligar a los choferes a descender de las unidades.

#Detenidos@SSPCMexico, @SS_Edomex y #FiscalíaEdoméx, detuvieron a Carlos "N" y José Alberto "N", investigados por su posible participación en el robo de vehículo con violencia y de mercancía consistente en relojes de alta gama, hecho registrado el pasado 25 de mayo en el… pic.twitter.com/8aswesy9LI — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 5, 2026

La detención fue resultado de trabajos de investigación realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La captura de Carlos “N” y de José Alberto “N” se dio en el municipio mexiquense de Huehuetoca.

¿Cómo ocurrió el robo de relojes en Ecatepec?

De acuerdo con las investigaciones, el asalto se registró cuando dos vehículos que acababan de salir del AIFA fueron interceptados por un grupo de personas.

Los presuntos responsables habrían robado las unidades y una mercancía consistente en relojes de alta gama.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los participantes y ubicar a los vehículos involucrados en el robo.

Buscan a más involucrados en el robo

La SSPC, la Secretaría de Seguridad mexiquense y la Fiscalía estatal informaron que las investigaciones continúan para identificar y detener al resto de las personas que habrían participado en el robo de relojes de alta gama.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer completamente la mecánica de los hechos y recuperar la totalidad de la mercancía sustraída.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.