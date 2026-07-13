Caída de rayo durante fiesta patronal deja 7 lesionados en Santiago Tlacotepec, Toluca

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La caída de un rayo en las inmediaciones del cerro de Santiago Tlacotepec, en Toluca, Estado de México, dejó siete personas lesionadas durante una festividad religiosa celebrada este domingo, informó el gobierno municipal.

Agregó que tres de los lesionados requirieron el trasladado al hospital por quemaduras de primer y segundo grado, siendo dos llevados a la Clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una mujer, que además se encuentra embarazada, al Hospital Mónica Pretellini.

⚡️🔥⛈️ CAE RAYO SOBRE VARIAS PERSONAS EN TLACOTEPEC, TOLUCA…



Al menos siete personas resultaron heridas tras caída de rayo en #SantiagoTlacotepec, #Toluca, durante fiestas patronales. pic.twitter.com/xzItbbwHgC — @LaNoticiaEs (@LNE_LaNoticiaEs) July 12, 2026

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas cerca de la iglesia Cristo de la Montaña, donde se desarrollaba la celebración religiosa.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. En la atención participaron cuatro ambulancias y una unidad de rescate del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), además de una ambulancia de la Cruz Roja.

Ahí, los paramédicos brindaron atención médica a las siete personas afectadas y determinaron que tres de ellas, entre quienes se encontraba un menor de edad, no presentaban lesiones que ameritaran traslado a un hospital.

A la par, personal de la Coordinación Sur de la Policía Municipal permaneció en la zona para apoyar las labores de los cuerpos de emergencia y mantener la seguridad de los asistentes.

Toda vez que, ante este tipo de fenómenos meteorológicos, el Gobierno de Toluca exhortó a la población a evitar permanecer en espacios abiertos, zonas elevadas, debajo de árboles o cerca de estructuras metálicas durante tormentas eléctricas, siguiendo siempre las recomendaciones de Protección Civil.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.