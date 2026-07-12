Imponen multa de 42 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol

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Multa a la Federación Mexicana de Futbol. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno federal dio a conocer este domingo 12 de julio que impuso una multa a la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Sí, de acuerdo con las autoridades, esta sanción asciende a los 42 millones de pesos.

Gobierno impone multa a la Federación Mexicana de Futbol

Fue la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la que dio a conocer por medio de un comunicado oficial que impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. (FMF).

De acuerdo con las autoridades federales, decidieron aplicar esta sanción por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el sistema FAN ID.

Federación Mexicana de Futbol cometió específicamente dos infracciones

De acuerdo con la dependencia federal, determinaron aplicar la multa millonaria porque la Federación Mexicana de Futbol cometió específicamente dos infracciones en el tratamiento de datos personales por medio del sistema FAN ID:

No informó a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles: Señalan que la FMF recababa fotos de los aficionados para generar el “FAN ID”, pero no informaron en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles. De esta manera, explican, impidieron que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieran decidir de manera informada sobre su uso.

No obtuvo el consentimiento de los titulares para tratar sus datos sensibles: Para tratar datos sensibles, indican las autoridades federales, la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, el cual debe ser inequívoco, que existan elementos que demuestren de manera indudable su otorgamiento. En este sentido, agregan, la FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, de manera indudable, que era el titular quien otorgaba su consentimiento.

“La autoridad también determinó que la FMF incumplió con los principios de responsabilidad y licitud, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales y, en consecuencia, infringir el marco jurídico aplicable”, añadió la Secretaría Anticorrupción.

¿Por qué decidieron que la multa sería de 42 millones de pesos?

Las autoridades federales explican en su comunicado que determinaron que la multa a la FMF sería de 42 millones de pesos considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de esta organización, tomando en cuenta su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024.

También recordaron que la notificación de esta resolución obedece estrictamente a los plazos previstos en la ley y al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente.

“Como ocurre con cualquier resolución administrativa, la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los medios de defensa previstos en nuestro sistema jurídico para impugnar la determinación, si así lo considera procedente. En caso de que ello ocurra, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno defenderá con firmeza la legalidad de su resolución, por haber sido emitida con estricto apego a derecho y en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas”, finalizó la dependencia.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el… pic.twitter.com/5lIhjDlb1L — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 12, 2026

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