Vinculan a proceso a Alejandro “N”; FGR aclara que su caso no está ligado al de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

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Alejandro “N”. Foto: FGR.

Alejandro “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de defraudación fiscal, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La institución señaló que un juez le impuso la medida de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La dependencia precisó que este procedimiento no está relacionado con el proceso de extradición que enfrentan Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont en Estados Unidos por otros delitos.

Alejandro “N” es vinculado a proceso

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba para que el juez determinara la vinculación a proceso del imputado, quien es investigado por una presunta omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio del fisco federal.

Detalló que Alejandro “N” fue detenido en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Marina, cumplimentaron el mandamiento judicial correspondiente.

Posteriormente, durante la audiencia, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) obtuvo del juez las siguientes determinaciones:

Vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal

Prisión preventiva como medida cautelar

Cuatro meses para la investigación complementaria

FGR descarta relación con el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga

La Fiscalía precisó que el procedimiento iniciado contra Alejandro “N” es independiente de los procesos de extradición que enfrentan Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont en Estados Unidos.

Aunque Alejandro Mario Álvarez Puga mantiene un parentesco con Víctor Manuel Álvarez Puga, la institución subrayó que la investigación por presunta defraudación fiscal no guarda relación con los delitos por los que las autoridades mexicanas solicitan la extradición de Víctor “N” e Inés “N”, quienes son requeridos por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR reiteró que ambos asuntos corresponden a investigaciones distintas y se desarrollan por separado.

¿Cómo avanza la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

Respecto de Víctor Manuel Álvarez Puga, la Fiscalía recordó que fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 en Estados Unidos. Informó que la siguiente audiencia dentro de ese procedimiento está programada para noviembre de 2026.

Asimismo, indicó que continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses. Mientras se desarrolla el procedimiento migratorio, Estados Unidos le concedió la libertad mediante el pago de una fianza y la colocación de un dispositivo de geolocalización.

En el caso de Inés “N”, la FGR señaló que también presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Agregó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que deberá presentarse la petición formal correspondiente, trámite en el que la institución mexicana continúa trabajando para integrar los elementos requeridos por la autoridad de ese país.

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