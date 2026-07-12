Dictan prisión preventiva a tres mexicanos implicados en un narco laboratorio en Nigeria

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Procesan a tres mexicanos por operar un narcolaboratorio en Nigeria. Foto: NDLEA

Tres ciudadanos mexicanos fueron enviados a prisión preventiva en Nigeria tras ser acusados de participar en la operación de un laboratorio clandestino de metanfetamina, considerado uno de los mayores desmantelados en ese país. Junto con otros siete presuntos integrantes de la red criminal, enfrentarán un proceso judicial por delitos relacionados con la fabricación y tráfico internacional de drogas.

Los mexicanos Juan Carlos Meza Torrero, de 49 años; Nemecio Martínez Félix, de 46; y Jesús López Valles, de 40, fueron presentados ante un Tribunal Federal Superior en Lagos, donde se declararon inocentes de los cargos que les imputa la Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria (NDLEA).

NDLEA arraigns drug baron Anochili, 3 Mexicans, 6 others, remanded in prison



…Over N480 billion super clandestine lab, methamphetamine found in Ogun forest



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Tres mexicanos, entre los detenidos por un laboratorio de metanfetamina

De acuerdo con las autoridades nigerianas, el grupo está acusado de instalar y operar un laboratorio clandestino de metanfetamina en la comunidad de Mowe, en el estado de Ogun, donde fueron asegurados 2 mil 419.48 kilogramos de metanfetamina, cuyo valor internacional supera los 480 mil millones de nairas.

Además de los tres mexicanos, también fueron procesados:

Anochili Innocent , presunto líder de la organización criminal.

, presunto líder de la organización criminal. Seis ciudadanos nigerianos señalados por colaborar en la operación del laboratorio.

Las detenciones ocurrieron entre el 16 y el 18 de mayo de 2026, tras una serie de operativos coordinados en los estados de Ogun y Lagos.

Autoridades señalan que los mexicanos eran expertos en metanfetamina

La NDLEA aseguró que los tres mexicanos tenían un papel clave dentro de la organización criminal y los identificó como especialistas en la producción de metanfetamina.

Durante los cateos también fueron aseguradas grandes cantidades de precursores químicos, entre ellos:

Tolueno.

Fenil-2-propanona (P2P).

Ácido fenilacético.

Ácido clorhídrico.

Acetona.

Asimismo, las autoridades decomisaron diversos vehículos que presuntamente eran utilizados para transportar estos químicos hacia el laboratorio clandestino.

¿De qué delitos acusan a los tres mexicanos?

La Fiscalía de la NDLEA presentó una acusación con 11 cargos, entre los que destacan:

Conspiración para establecer un laboratorio clandestino.

Producción ilegal de metanfetamina.

Posesión de sustancias controladas.

Transporte ilegal de precursores químicos.

Participación en una organización dedicada al narcotráfico.

Las autoridades también imputaron al presunto líder de la organización por permitir que uno de sus inmuebles fuera utilizado para fabricar drogas sintéticas.

Permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el juicio

Los diez acusados comparecieron este 10 de julio de 2026 ante el juez Musa Kakaki, donde rechazaron las acusaciones, aunque la Fiscalía comenzó la presentación de pruebas, la defensa solicitó más tiempo para preparar el caso.

Ante ello, el tribunal ordenó que los tres mexicanos y el resto de los acusados permanezcan en prisión preventiva en un centro penitenciario de Lagos. La audiencia fue aplazada para los días 16 y 22 de julio, cuando continuará el juicio y también se analizarán las solicitudes de libertad bajo fianza.

Nigeria advierte sobre la presencia de cárteles internacionales

El presidente de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, calificó el caso como uno de los mayores golpes contra una operación de producción industrial de narcóticos en Nigeria.

El funcionario señaló que la presencia de ciudadanos mexicanos en la investigación refleja el alcance que han adquirido las organizaciones criminales internacionales.

“La presencia de ciudadanos mexicanos entre los arrestados evidencia el alcance de los cárteles internacionales que buscan establecer operaciones en Nigeria”, afirmó.

Añadió que la agencia continuará realizando operativos para desmantelar organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y pidió a la población seguir colaborando con información que permita detectar este tipo de actividades.

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