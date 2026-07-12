Polvo del Sahara cubrirá parte de México; estos estados sentirán sus efectos

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Polvo del Sahara cubrirá parte de México. Foto: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la llegada de una nueva nube de polvo del Sahara a territorio nacional, un fenómeno que comenzará a sentirse desde este domingo y cuyos efectos podrían extenderse hasta el 18 de julio, principalmente en la Península de Yucatán y los estados costeros del Golfo de México.

Con base en información de la NASA, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre el desplazamiento de esta masa de partículas provenientes del desierto africano, la cual ya comenzó a ser detectada mediante monitoreos atmosféricos por su alta concentración de aerosoles.

De acuerdo con datos oficiales de la NASA, se prevé el arribo de una gran cantidad de polvo del Sahara a la #PenínsulaDeYucatán y a los estados costeros del #GolfoDeMéxico desde hoy y hasta el 18 de julio. pic.twitter.com/2OPFOiF8ES — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 12, 2026

¿Qué estados serán afectados por el polvo del Sahara?

De acuerdo con la Conagua, el polvo del Sahara impactará principalmente en:

Península de Yucatán Yucatán Campeche Quintana Roo

Estados costeros del Golfo de México

Las autoridades señalaron que este domingo ya comenzaron a observarse los primeros efectos del fenómeno en el sureste del país, donde los monitoreos detectaron una mayor presencia de partículas suspendidas en la atmósfera.

Se prevé que la concentración del polvo permanezca durante varios días, por lo que continuará el seguimiento de su evolución.

¿Qué efectos provoca el polvo del Sahara?

La llegada del polvo del Sahara modifica algunas condiciones atmosféricas y puede generar cambios visibles en el ambiente.

Entre los principales efectos se encuentran:

Cielos con tonalidades grisáceas durante el día.

durante el día. Atardeceres más rojizos o anaranjados debido a la dispersión de la luz solar.

debido a la dispersión de la luz solar. Reducción en la formación de nubes.

Menor probabilidad de desarrollo de ciclones tropicales en el Atlántico.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las partículas suspendidas limitan las corrientes ascendentes de aire, lo que dificulta la formación de sistemas tropicales.

¿Representa un riesgo para la salud?

Las autoridades explicaron que las concentraciones de polvo del Sahara que llegan a México suelen ser bajas, por lo que generalmente no representan un riesgo para la población.

Sin embargo, personas con enfermedades respiratorias, asma, alergias o mayor sensibilidad podrían presentar molestias leves, como:

Irritación en ojos y garganta.

Congestión nasal.

Tos o molestias respiratorias temporales.

Ante ello, se recomienda que quienes pertenezcan a grupos vulnerables reduzcan actividades prolongadas al aire libre cuando la concentración de partículas sea mayor y permanezcan atentos a los avisos emitidos por las autoridades meteorológicas.

La Conagua continuará monitoreando el desplazamiento de esta nube de polvo del Sahara durante los próximos días para informar cualquier cambio en su trayectoria o intensidad.

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