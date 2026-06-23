Caos por lluvias en La Paz, Edomex: inundaciones afectan la México-Texcoco y México-Puebla

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La fuerte lluvia registrada la tarde de este lunes provocó severas inundaciones en La Paz, Estado de México, afectando importantes vialidades y dejando vehículos atrapados. Las mayores afectaciones se reportaron sobre la carretera México-Texcoco y la autopista México-Puebla, donde el nivel del agua rebasó el metro de altura en algunos puntos.

Automovilistas y usuarios del transporte público enfrentaron complicaciones para desplazarse debido a los encharcamientos. Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas, mientras continúan las lluvias en distintos puntos del Valle de México.

Inundaciones en La Paz afectan México-Texcoco y México-Puebla

Uno de los puntos más afectados se localizó sobre la carretera México-Texcoco, en el entronque con la calle Siervo de la Nación. En el bajo puente que conecta con el distribuidor vial de La Concordia, el agua superó el metro de altura y dejó atrapados varios vehículos.

Entre las unidades afectadas se encontraba un microbús que quedó varado debido al nivel del agua. Ante el riesgo, usuarios del transporte público descendieron de las unidades para ponerse a salvo y continuaron su trayecto caminando.

La situación obligó a detener el flujo vehicular en la zona, generando importantes afectaciones a la circulación y largas filas de automóviles.

#Reportando ⛈️ 🟡 | Severas afectaciones persisten en La Paz, #EdoMéx.



🚧🌊 Continúan presentes importantes encharcamientos e inundaciones en la colonia Valle de los Reyes, La acumulación de agua sigue siendo un problema importante en la zona, de manera particular en las… pic.twitter.com/CI1RWfX3fW — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 23, 2026

Vehículos quedan atrapados por lluvias en zona limítrofe con CDMX

En la autopista México-Puebla, las lluvias provocaron que los carriles laterales quedaran completamente cubiertos por el agua. Automovilistas reportaron dificultades para avanzar debido al nivel alcanzado por las inundaciones.

Las afectaciones también se extendieron a la zona limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México, donde varios vehículos quedaron atrapados por las corrientes y acumulaciones de agua.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar las zonas inundadas y mantenerse atentos a los reportes oficiales ante la persistencia de las lluvias.

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