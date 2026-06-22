¿Qué significa El Vigilante? La historia detrás de la escultura monumental de la México-Pachuca

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El Vigilante se ubica en los límites de Ecatepec y Tlalnepantla. Foto: Cuartoscuro

Miles de automovilistas la observan cada día al transitar por la autopista México-Pachuca, pero pocos conocen el significado que esconde El Vigilante, la monumental escultura ubicada entre los municipios de Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México (Edomex).

La obra, inaugurada en 2016 como parte de un proyecto de modernización urbana, no sólo se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la zona metropolitana, sino que también guarda referencias históricas, culturales y arquitectónicas que pasan desapercibidas para la mayoría de las personas.

La escultura fue creada por el artista mexicano Jorge Marín, reconocido internacionalmente por sus figuras humanas aladas, y fue presentada oficialmente el 18 de marzo de 2016 durante la inauguración de un puente vehicular adyacente a la autopista México-Pachuca.

¿Qué representa realmente la escultura del Vigilante?

Aunque a primera vista muchas personas la identifican como un ángel, el significado de la obra va mucho más allá.

Jorge Marín concibió la figura como una reinterpretación contemporánea de Ehécatl, el dios del viento en la cosmovisión mesoamericana. La referencia no es casual: el nombre de Ecatepec deriva del término náhuatl Ehecatepec, que significa “cerro del viento”.

Sin embargo, el escultor evitó representar a la deidad de manera tradicional. En su lugar diseñó un guardián moderno con rasgos que recuerdan una máscara de ave.

La postura también tiene un significado particular. Lejos de representar una figura defensiva o amenazante, el personaje aparece en cuclillas, reflexionando antes de emprender el vuelo. De acuerdo con la concepción artística de Marín, simboliza la introspección, el análisis personal y la preparación para afrontar nuevos desafíos.

Una escultura monumental visible desde kilómetros de distancia

El Vigilante destaca por sus dimensiones. La figura de bronce mide aproximadamente 25 metros de altura, aunque está colocada sobre un pedestal de concreto de seis metros, lo que le permite alcanzar una altura total cercana a los 31 metros.

Además, la obra pesa alrededor de 25 toneladas y fue elaborada mediante la técnica de fundición a la cera perdida. Su estructura interna y el sistema de cimentación fueron diseñados para soportar enormes cargas. De acuerdo con los datos técnicos del proyecto, el basamento posee la resistencia suficiente para sostener un edificio de hasta seis niveles.

Gracias a estas características, la escultura puede observarse desde distintos puntos de la autopista y se ha convertido en uno de los referentes visuales más importantes del acceso norte al Valle de México.

El secreto que pocos conocen: su base puede funcionar como mirador

Uno de los aspectos menos conocidos de El Vigilante se encuentra bajo la propia escultura. El pedestal sobre el que descansa fue concebido no sólo como soporte estructural, sino también como un espacio con potencial para funcionar como plataforma de observación.

El diseño original contempló la posibilidad de utilizar el basamento como un punto elevado desde el cual apreciar parte del entorno urbano circundante, una característica que pocas personas conocen debido a que la atención suele centrarse exclusivamente en la monumental figura de bronce.

¿Por qué se construyó El Vigilante?

La obra formó parte de un programa de rescate urbano y recuperación de espacios públicos impulsado en el Estado de México durante la pasada década.

Su construcción coincidió con la modernización del puente vehicular ubicado en la autopista México-Pachuca y buscó dotar a la zona de un elemento de identidad urbana que conectara la historia prehispánica del territorio con una visión contemporánea del espacio público.

La escultura fue develada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el entonces gobernador mexiquense, Eruviel Ávila.

Desde entonces, El Vigilante se ha convertido en uno de los monumentos más fotografiados del Estado de México y en una referencia obligada para quienes ingresan o salen de la zona metropolitana por la autopista México-Pachuca.

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