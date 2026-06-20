Vagón se desprende de tren en Teyahualco y provoca accidente; hay seis personas hospitalizadas

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Tren provoca accidente en Tultepeco. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa.

Un accidente ferroviario en Tultepec, Estado de México, dejó seis personas hospitalizadas luego de que un vagón de tren se desprendiera e impactara una unidad de transporte público y un automóvil en el cruce ferroviario de Teyahualco. El incidente ocurrió la noche del viernes y ya es investigado por las autoridades correspondientes.

‼️TRENAZO DEJA SEIS HOSPITALIZADOS EN #TEYAHUALCO #TULTEPEC #EDOMEX‼️



🚨una vagoneta de transporte público quedó completamente destrozada, así como un vehículo.



🚨los reportes indican que un vagón del tren se safó y avanzó en reversa prensando los vehículos. pic.twitter.com/tCKSZ8Rr91 — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) June 20, 2026

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, los hechos se registraron en el cruce ferroviario de Teyahualco, en el municipio de Tultepec. Un vagón se desprendió de un tren y avanzó sin control, golpeando una combi de transporte público de la ruta 30 y un vehículo sedán color blanco que circulaban por la zona.

Como resultado del percance, cinco personas que viajaban en la unidad de transporte público resultaron lesionadas.

🚨 Accidente ferroviario en #Teyahualco a la altura del puente de “Los Pinos”, #Tultepec luego de que varios vagones de tren se desprendieran y avanzaran sin control, impactando a una unidad de transporte público y a un vehículo de servicio por aplicación 🚧 pic.twitter.com/vg8KJJu9it — Guillermo Espinosa (@Guiesga) June 20, 2026

Accidente ferroviario en Tultepec dejó seis lesionados

Además de los pasajeros de la combi, el conductor del automóvil también sufrió lesiones. Según los reportes, el impacto provocó que el vehículo fuera proyectado varios metros hasta quedar incrustado en un inmueble cercano al cruce ferroviario.

Al lugar acudieron paramédicos para brindar atención a los afectados. Los cinco pasajeros lesionados fueron trasladados al Hospital General Regional Número 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Por su parte, el conductor del automóvil fue llevado a un hospital privado para recibir atención médica.

Investigación por accidente ferroviario en Teyahualco

Durante la mañana de este sábado, personal de servicios de emergencia y grúas realizaron las labores para retirar las unidades involucradas en el accidente. Tanto la combi como el automóvil fueron trasladados ante el Ministerio Público como parte de las diligencias correspondientes.

Las autoridades también informaron que la circulación en la zona fue reabierta una vez concluidos los trabajos de retiro de vehículos y limpieza del área.

La unidad de transporte público presentó daños totales, mientras que el automóvil también resultó severamente afectado tras el impacto y su posterior desplazamiento.

Por estos hechos, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas que originaron el desprendimiento del vagón y establecer las responsabilidades correspondientes.

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