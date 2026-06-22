Tráiler se estrella en la México-Toluca y provoca caos vial de 10 kilómetros

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Tráiler se accidentó en la México-Toluca. Foto: Uno TV

Un tráiler cargado con electrolitos se accidentó la tarde de este lunes sobre la carretera México-Toluca, a la altura del paraje conocido como Río Hondito, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. El accidente provocó una fila de vehículos de más de 10 kilómetros con dirección a Toluca y obligó al cierre parcial de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad al descender por una curva, lo que ocasionó que el vehículo derrapara y se impactara contra las columnas que sostienen la autopista Lerma-La Marquesa.

Choque destruyó parte del muro de contención

El impacto también dañó entre 30 y 40 metros del muro de contención, por lo que fue necesario cerrar el carril de alta velocidad mientras las autoridades realizaban las maniobras de atención y limpieza.

Foto: Uno TV

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas fallecidas. El operador del tráiler resultó lesionado y fue atendido por paramédicos en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de sus heridas.

Al sitio acudió personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para retirar escombros, limpiar la zona y evaluar los daños ocasionados a la infraestructura carretera.

Foto: Uno TV

No hubo rapiña tras el accidente

Parte de la carga de electrolitos quedó esparcida sobre el acotamiento y áreas cercanas al lugar del accidente.

Sin embargo, a diferencia de otros percances similares, no se registraron actos de rapiña. Incluso, algunas personas colaboraron para recoger y resguardar los productos mientras continuaban las labores de las autoridades.

Foto: Uno TV

Accidente provoca largas filas rumbo a Toluca

El cierre parcial de la carretera México-Toluca generó severas afectaciones a la circulación. Automovilistas reportaron demoras de hasta una hora, debido a la reducción de carriles y a la disminución de velocidad de conductores que se detenían para observar el accidente.

Las autoridades exhortaron a los usuarios de esta vía a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y extremar cuidados en las zonas de curvas y descenso.

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