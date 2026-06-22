Se niega a comprar dulces en Edomex y termina apuñalado por vendedor ambulante

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Rechaza comprar dulces y termina apuñalado en Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un joven resultó gravemente herido luego de ser atacado con un arma blanca por un presunto vendedor ambulante en el municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México (Edomex). La agresión, que quedó registrada en video, ocurrió cuando la víctima se encontraba dentro de una camioneta estacionada en la colonia Revolución y aparentemente rechazó comprar los productos que le ofrecía.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. Se recomienda discreción:

🚨Aterrador ataque! 😱

En Chimalhuacán, un vendedor de dulces callejero apuñaló a una persona que esperaba en una camioneta supuestamente por negarse a comprarle.

Lo hizo además a traición y huyó.

⚠️Imágenes sensibles.

Si lo reconoces denuncialo. @SSPCMexico

Via @HalconOnce pic.twitter.com/cv95GAXUVi — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) June 21, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales como en la cuenta de X identificada como Acción Civil Mexicana, muestran el momento en que el comerciante se aproxima al vehículo para ofrecer dulces. Segundos después, la situación escala de manera repentina hasta derivar en una agresión que ha generado indignación entre usuarios de internet.

Video muestra cómo ocurrió la agresión

De acuerdo con la grabación, el joven permanecía en el asiento del conductor de una camioneta blanca mientras conversaba con otra persona que se encontraba junto a la ventanilla.

A pocos metros permanecía el vendedor ambulante cargando mercancía en uno de sus brazos. Tras recibir una respuesta negativa a su oferta de venta, el hombre permaneció varios segundos cerca de la unidad. Posteriormente, y de manera inesperada, sacó un objeto punzocortante y habría apuñalado al joven que no le compró dulces.

En el video puede observarse que la agresión ocurre en cuestión de segundos, sorprendiendo tanto a la víctima como a la persona que conversaba con ella.

La víctima recibió varias heridas

De acuerdo con lo que se ve en el video, el joven habría sido lesionado en al menos tres ocasiones.

La persona que se encontraba fuera de la camioneta intentó intervenir al percatarse del ataque; sin embargo, al notar que el agresor portaba un arma blanca optó por mantenerse a distancia y utilizar el vehículo como protección.

Una vez que el agresor abandonó la escena al echarse a correr para huir, la víctima descendió de la camioneta visiblemente afectada y comenzó a caminar con dificultad mientras se sujetaba la zona donde había sido herida.

Agresor escapó tras el ataque

Las imágenes concluyen con el presunto vendedor ambulante alejándose del sitio corriendo, mientras la persona que estaba con el joven intenta llamar para buscar ayuda.

El video continúa circulando en plataformas digitales, donde usuarios han solicitado la identificación y localización del responsable para que responda por la agresión.

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