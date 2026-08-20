Caos vehicular por bloqueo en la autopista México-Pachuca, en Tlalnepantla

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Protestas en la México-Pachuca. Foto: Fernando Cruz

Severo caos vehicular se registra esta mañana sobre la autopista México-Pachuca debido a un bloqueo total.

Caos vial por bloqueos en la México-Pachuca

Son cerca de 30 manifestantes pertenecientes a la organización “Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) quienes mantienen bloqueo total de la autopista en dirección a la Ciudad de México.

Aseguran que hay carpetas de investigación en contra de uno de sus agremiados por el delito de robo y secuestro exprés, pero afirman que es inocente. Además, dicen que algunos otros de sus integrantes han sido víctimas del delito de despojo de viviendas y no hay avances en sus investigaciones, por lo que exigieron una solución inmediata.

Los manifestantes se mantienen frente a la estación Periférico del Mexibús y aseguran que no se van a retirar hasta que haya una mesa de diálogo con la Fiscalía mexiquense.

Policías de Tránsito de Tlalnepantla mantienen cierres preventivos a la altura de El Vigilante, en la incorporación de carriles laterales y centrales. Aunque ya hay personal de la Fiscalía mexiquense en la zona, los inconformes se rehúsan a retirarse.

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