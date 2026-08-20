Fuertes lluvias provocan inundaciones y caos vial en Tultitlán, Cuautitlán y Valle de Chalco

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Foto: Especial

La intensa tormenta registrada la noche de este miércoles en las zonas norte y oriente del Estado de México dejó severas afectaciones viales e inundaciones en los municipios de Tultitlán, Cuautitlán y Valle de Chalco.

En Tultitlán, la lluvia estuvo acompañada por una fuerte actividad eléctrica, lo que agravó las condiciones en distintas vialidades. Entre las más afectadas se encuentran Avenida Industrial, en la colonia Izcalli del Valle, la Vía José López Portillo y la Avenida de las Torres, donde el nivel del agua superó los 35 centímetros en algunos tramos.

Debido a las inundaciones, autoridades se vieron obligadas a restringir la circulación y cerrar parcialmente algunas de estas vialidades para evitar incidentes. Además, se reportaron encharcamientos e inundaciones en diversos puntos de la zona centro y sur del municipio. Las precipitaciones también impactaron el servicio del Mexibús Línea 2, que registró retrasos, afectando a decenas de usuarios que intentaban regresar a sus hogares.

En Cuautitlán, las lluvias provocaron importantes encharcamientos sobre los carriles laterales de la autopista México-Pachuca, así como en la carretera antigua Cuautitlán-Tlalnepantla, complicando el tránsito vehicular durante varias horas.

En Valle de Chalco, las afectaciones se concentraron en los carriles laterales de la autopista México-Puebla, donde al menos dos vehículos quedaron varados al intentar cruzar zonas inundadas.

Aunque la lluvia ha disminuido en algunos sectores, en otros puntos del Estado de México continúan las precipitaciones. Personal del Grupo Tláloc, de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), mantiene labores de atención y desalojo de agua con apoyo de equipos de bombeo y unidades de succión tipo Vactor para reducir los niveles de inundación y restablecer la circulación.

Autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones y evitar transitar por zonas anegadas mientras continúan las labores de atención.

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