Colapso de barda deja 3 muertos y 3 heridos en Huixquilucan

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En Edomex, tres trabajadores murieron. Foto: Fernando Cruz

Tres personas muertas y tres más heridas, es el saldo que dejó un fatal accidente en Huixquilucan, Estado de México (Edomex), luego de que una barda colapsara.

Cae barda en calle Fuentes de Diana

Los hechos ocurrieron en calle Fuentes de Diana en la zona de Tecamachalco en los límites con Naucalpan. De acuerdo con los reportes, las seis personas eran trabajadores de la construcción y realizaban labores en el inmueble cuando fueron aplastados por una barda perimetral que colapsó.

‼️TRES MUERTOS Y TRES HERIDOS TRAS COLAPSO DE BARDA EN #HUIXQUILUCAN #EDOMEX‼️



🚨Seis trabajadores de la construcción fueron aplastados por una barda perimetral que colapsó en una obra de #Tecamachalco #Edomex.



🚨la @FiscaliaEdomex trabaja en la zona para rescatar los cuerpos.… pic.twitter.com/5eudlklsLY — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 19, 2026

Al sitio acudieron servicios de emergencia quienes auxiliaron a tres hombres de entre 19 y 22 años los cuales fueron trasladados a un hospital para su atención especializada.

Cuerpos de 3 hombres sin vida

Sin embargo, confirmaron que debajo de los escombros yacían los cuerpos sin vida de tres hombres más.

Bomberos, elementos de Protección Civil y peritos de la Fiscalía mexiquense trabajaron para rescatar los cuerpos trasladándolos al anfiteatro de la localidad.

La zona quedó acordonada, mientras trabajadores del Ayuntamiento realizaron labores de mitigación de riesgos.

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