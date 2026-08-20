Video capta momento exacto en que asesinan a comisariado de Chimalpa

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Video muestra ataque contra comisariado ejidal de Chimalpa. FOTO: Getty

Un video de seguridad muestra el momento exacto en que Francisco Pérez Román, presidente del comisariado ejidal de San Francisco Chimalpa, es atacado a balazos mientras se encontraba en un vehículo orillado sobre la carretera Naucalpan-Toluca, en el Estado de México.

En las imágenes difundidas se observa la llegada de dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos se acerca al vehículo donde estaba Pérez Román y lo ataca; después, escapa del lugar junto con su acompañante.

Video muestra ataque contra comisariado ejidal de Chimalpa

La grabación de una cámara de seguridad captó la agresión. Uno de los sujetos baja de la motocicleta y se dirige hacia el automóvil. Ahí, ataca a balazos al comisariado ejidal de Chimalpa.

Tras la agresión, el atacante regresa hacia la motocicleta, donde lo esperaba el segundo sujeto, y ambos huyen.

El video del asesinato en Chimalpa permitió registrar la forma en la que ocurrió la agresión y la posterior huida de los involucrados.

‼️MOMENTO EXACTO EN QUE ASESINAN AL COMISARIO EJIDAL DE #CHIMALPA #NAUCALPAN #EDOMEX‼️



🚨una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que dos sujetos que viajaban abordo de una motocicleta atacaron a balazos a un hombre identificado como el comisariado ejidal de Chimalpa. pic.twitter.com/jdXblPw49N — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 19, 2026

Francisco Pérez Román había recibido amenazas

Personas cercanas a Francisco Pérez Román revelaron que el integrante del comisariado había recibido amenazas en días pasados.

De acuerdo con esta versión, las amenazas estarían relacionadas con grupos vinculados a tiraderos de cascajo y desechos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el asesinato.

Gobierno de Naucalpan señala agresión directa y Fiscalía investigará

El Gobierno de Naucalpan lamentó y condenó el asesinato del comisariado ejidal de San Francisco Chimalpa e informó que elementos de la Guardia Municipal acudieron al lugar tras conocer lo ocurrido. También dieron aviso a las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el gobierno municipal, por las características de los hechos, los primeros indicios apuntan a una agresión directa. Sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la encargada de determinar el móvil, establecer las circunstancias del ataque y deslindar responsabilidades.

Gobierno de Ciudad Naucalpan condena los hechos ocurridos en San Francisco Chimalpa.📌#AquiGobiernaLaEsperanza #Naucalpan pic.twitter.com/5J6I9uhCCJ — Ciudad Naucalpan / Gobierno Municipal 2025-2027. (@GobNau) August 19, 2026

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