Reemplacamiento 2026 Edomex: no habrá prórroga; ¿cuándo es la fecha límite?
Se acerca la fecha límite para realizar el trámite de reemplacamiento en el Estado de México (Edomex). El Gobierno estatal anunció que no habrá prórroga para cumplir con este requisito. A continuación te decimos hasta cuándo tienes para realizar el trámite y cuáles son los requisitos.
¿Cuándo es el último día para realizar el reemplacamiento en el Estado de México?
La Secretaría de Finanzas del Estado de México anunció que el próximo 31 de agosto es el último día para cumplir con el reemplacamiento y que no habrá prórroga, por lo que se extiende la invitación a cumplir con el trámite y recibir los beneficios fiscales.
¿Quiénes deben reemplacar en el Edomex?
En 2026 deberán reemplacar los vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2021, además de los vehículos con placas 2020 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2025.
Requisitos para realizar el trámite
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia, pasaporte, etcétera)
- CURP
- Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad
- Comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses) en el Estado de México
- Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas (constancia de extravío)
Beneficios por cumplir con el reemplacamiento en el Edomex
Placas expedidas en 2021 y posteriores
- Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios de los años 2024 y anteriores
Placas expedidas en 2020 y anteriores
- Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios de los años 2023 y anteriores
Placas expedidas en 2021
- Condonación del 100% del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU)
- Condonación del 50% del ISAVAU a los propietarios de vehículos con adeudos de tenencia y refrendo
Sanciones por no reemplacar en el Edomex
La Secretaría de Finanzas del Edomex le recuerda a las personas que no cumplir con el reemplacamiento puede ocasionar una serie de sanciones:
- Hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placas vigentes
- Retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano
- Ser acreedor a una sanción consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (2 mil 346.2 pesos, en 2026)
- No poder verificar
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