Reemplacamiento 2026 Edomex: no habrá prórroga; ¿cuándo es la fecha límite?

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Placas Edomex. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Se acerca la fecha límite para realizar el trámite de reemplacamiento en el Estado de México (Edomex). El Gobierno estatal anunció que no habrá prórroga para cumplir con este requisito. A continuación te decimos hasta cuándo tienes para realizar el trámite y cuáles son los requisitos.

¿Cuándo es el último día para realizar el reemplacamiento en el Estado de México?

La Secretaría de Finanzas del Estado de México anunció que el próximo 31 de agosto es el último día para cumplir con el reemplacamiento y que no habrá prórroga, por lo que se extiende la invitación a cumplir con el trámite y recibir los beneficios fiscales.

¿Quiénes deben reemplacar en el Edomex?

En 2026 deberán reemplacar los vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2021, además de los vehículos con placas 2020 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2025.

Requisitos para realizar el trámite

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, licencia, pasaporte, etcétera)

CURP

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad

Comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses) en el Estado de México

Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas (constancia de extravío)

Beneficios por cumplir con el reemplacamiento en el Edomex

Placas expedidas en 2021 y posteriores

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios de los años 2024 y anteriores

Placas expedidas en 2020 y anteriores

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios de los años 2023 y anteriores

Placas expedidas en 2021

Condonación del 100% del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU)

del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados Condonación del 50% del ISAVAU a los propietarios de vehículos con adeudos de tenencia y refrendo

Sanciones por no reemplacar en el Edomex

La Secretaría de Finanzas del Edomex le recuerda a las personas que no cumplir con el reemplacamiento puede ocasionar una serie de sanciones:

Hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placas vigentes

Retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano

Ser acreedor a una sanción consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (2 mil 346.2 pesos, en 2026)

No poder verificar

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