Caos vial en Naucalpan: bloqueo de transportistas en Periférico Norte genera filas kilométricas; denuncian extorsiones

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Bloqueo en Naucalpan. Foto: Uno TV

Transportistas bloquean Periférico Norte en Naucalpan, Estado de México, causando afectaciones a la movilidad a la altura de Parque Naucalli. Denuncian ser víctimas de extorsiones por parte del crimen.

A través de redes sociales comenzaron a compartirse imágenes de cómo los choferes de camiones de transporte público de la ruta SAM estacionaron las unidades en varios carriles reduciendo el paso de los vehículos en la zona.

#ÚltimaHora | Transportistas bloquean #PeriféricoNorte a la altura del Parque #Naucalli, en #Naucalpan, con dirección al sur.



Ya se registran afectaciones viales hasta #MundoE. Tome precauciones y considere vías alternas. pic.twitter.com/3SeqP1D9k9 — CD SATELITE (@CIUDAD_SATELITE) June 16, 2026

El bloqueo parcial de la vialidad ya suma varios kilómetros de automóviles afectados, según consta en las imágenes.

Por su parte, la cuenta oficial de Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México, señaló que las afectaciones por el bloqueo sumaban 4.5 kilómetros de unidades afectadas. Por lo que llamó a la población a usar vías alternas.

📢 ¡Atención automovilistas en #Naucalpan!



Si vas a utilizar Periférico Norte, toma en cuenta que hay un asentamiento vial de más de 4.5 kilómetros desde el Parque Naucalli con dirección a Mundo E #Tlalnepantla.



Para evitar contratiempos te recomendamos:



🕒 Planifica tu ruta y… pic.twitter.com/0VHsBZFsAD — C5 Estado de México (@C5Edomex) June 16, 2026

Manifestantes denuncian extorsiones

De acuerdo con los operadores del transporte público, son víctimas de extorsionadores en la ruta de Melchor Ocampo al Toreo. Por ello, exigieron a las autoridades una solución definitiva al problema.

Los manifestantes colocaron más de una docena de camiones bloqueando los carriles laterales de Periférico Norte.

Los choferes amagaron que, de no llegar a un acuerdo con las autoridades estatales, avanzarán a marcha lenta rumbo a la Ciudad de México utilizando todos los carriles de Periférico.

Transportistas se deslindan de bloqueo en Naucalpan

La organización de transportistas Duck’s México A.C se deslindó del bloqueo que afecta Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México. A través de un comunicado aseguró que no se han movilizado negaron su respaldo a los choferes que afectan la vialidad.

“La organización Yaqui Alfa y la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México A.C. se deslindan de cualquier acción, manifestación, bloqueo, altercado o situación que pudiera derivarse de dicho movimiento”, Escribieron en su comunicado

De acuerdo con la organización de transportistas, luego de una mesa de diálogo con las autoridades de Naucalpan, cancelaron las movilizaciones previstas para este martes. Por ello, aseguraron que el bloqueo que se mantiene sobre Periférico Norte es ajeno a sus integrantes.

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