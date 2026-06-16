¿Qué se sabe del megabloqueo de transportistas y comerciantes previsto para hoy en Naucalpan?

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Transportistas y comerciantes cancelan bloqueos en Naucalpan. Foto: Cuartoscuro

El paro y las afectaciones viales que transportistas y comerciantes tenían previstas para este 16 de junio en Naucalpan, Estado de México (Edomex), fueron cancelados luego de una mesa de diálogo con autoridades municipales, informó la organización Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México A.C. mediante un comunicado oficial.

La agrupación señaló que la decisión fue tomada tras alcanzar acuerdos con representantes del Gobierno municipal, por lo que las movilizaciones y bloqueos que se contemplaban para este día ya no se llevarán a cabo.

Cancelan paro y bloqueos programados en Naucalpan

A través de un comunicado difundido por la organización, se informó que el paro y las afectaciones vehiculares previstas para el 16 de junio quedaron suspendidos.

Según el documento, la determinación se tomó después de que integrantes del gremio sostuvieran reuniones con autoridades municipales para exponer diversas problemáticas que, aseguran, han enfrentado comerciantes y transportistas.

“Queremos informar que el paro y las afectaciones vehiculares que se tenían contempladas para este 16 de junio han sido cancelados“, indicó la organización en el aviso.

La agrupación destacó que la suspensión de las protestas se logró mediante el diálogo con funcionarios del Ayuntamiento de Naucalpan.

¿Por qué se canceló el megabloqueo?

De acuerdo con la organización, la decisión fue resultado de la apertura de mesas de trabajo y del respaldo brindado por funcionarios municipales que escucharon las inquietudes planteadas por los comerciantes.

En el comunicado se menciona la participación de Rubí Guarneros, titular de Desarrollo y Fomento Económico; del presidente municipal Isaac Montoya; y de la directora de Gobierno, Rosalba Gualitos.

La organización señaló que durante los encuentros se abordaron situaciones relacionadas con presuntos abusos de autoridad que, afirman, han afectado a comerciantes y trabajadores del sector.

Asimismo, indicó que las reuniones permitieron alcanzar acuerdos y compromisos que brindan certidumbre a las familias que dependen de estas actividades económicas.

Transportistas destacan acuerdos con autoridades

Los representantes de la organización señalaron que la mesa de trabajo permitió generar compromisos encaminados a atender las demandas planteadas por el sector.

“Después de una mesa de trabajo productiva, se lograron acuerdos y compromisos que brindan tranquilidad y respaldo a cientos de familias que dependen de su trabajo diario para salir adelante“, señala el documento.

Con la cancelación del paro, no se prevén cierres viales relacionados con esta movilización para este 16 de junio en Naucalpan, Edomex, aunque la organización indicó que continuará dando seguimiento a los acuerdos alcanzados con el gobierno municipal.

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