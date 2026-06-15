Cae presunto feminicida de Miriam, estudiante de la UAEMex

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Capturan a presunto feminicida de Miriam. Foto: Policía

Francisco Iván “N” fue detenido como presunto responsable del feminicidio de Miriam, estudiante de la UAEMex, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, la detención se dio a través de operativos de inteligencia realizados por la Policía de Chimalhuacán y la Fiscalía Especializada en Feminicidios. El sospechoso habría intentado esconderse para evitar ser localizado, pero finalmente fue ubicado y aprehendido.

🚨 #Detención

Elementos de la Policía de Chimalhuacán, en coordinación con la FGJEM, detuvieron a Francisco Iván "N", posible responsable del feminicidio de Miriam "N", estudiante de la UAEMéx.

Tras intentar ocultarse para evadir la justicia, fue localizado y capturado. pic.twitter.com/nJSTOvc0lf — Policía Municipal de Chimalhuacán (@SCCHIMALHUACAN) June 15, 2026

El caso ocurrió en la comunidad de Santa María Nativitas, donde policías municipales y paramédicos acudieron tras recibir un reporte del Centro de Mando C4 sobre una mujer inconsciente.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales y presentaba huellas de violencia.

Fiscalía investiga feminicidio de estudiante de la UAEMex

Tras el hallazgo del cuerpo de Miriam, la Fiscalía Especializada en Feminicidios abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y localizar al responsable.

Las investigaciones derivaron en la captura de Francisco Iván “N”, quien ahora quedó a disposición del Ministerio Público. En las próximas horas se determinará su situación jurídica y si será vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Comunidad de la UAEMex exige justicia por Miriam

El asesinato de Miriam provocó conmoción entre estudiantes, docentes y familiares de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México.

A través de mensajes en redes sociales, compañeros y amigos de la joven exigieron justicia y pidieron a las autoridades actuar con rapidez para castigar al responsable.

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