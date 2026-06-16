Comuneros de San Pedro Atlapulco bloquean la México-Toluca en protesta contra la tala ilegal

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Comuneros bloquean la México-Toluca exigiendo frenar tala ilegal. Foto: Cuartoscuro

Habitantes de San Pedro Atlapulco, en el Estado de México, bloquearon este lunes durante más de dos horas la carretera México-Toluca para exigir acciones contra la presunta tala ilegal en los bosques de la región. La protesta derivó en la quema de varios vehículos señalados por los manifestantes como presuntamente utilizados para el traslado clandestino de madera.

La movilización ocurrió en la zona de El Zarco, con dirección a Toluca, donde decenas de comuneros cerraron la circulación y generaron severas afectaciones viales para miles de automovilistas que se dirigían hacia el Valle de Toluca y la Ciudad de México.

Comuneros exigen frenar la tala ilegal en Ocoyoacac

Los manifestantes denunciaron que la tala clandestina continúa en áreas boscosas de Ocoyoacac, pese a las denuncias presentadas ante distintas autoridades.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los pobladores acusaron falta de acciones para detener la extracción ilegal de madera y señalaron que esta actividad sigue afectando los recursos naturales de la zona.

La protesta fue organizada por habitantes de San Pedro Atlapulco, quienes demandaron una mayor vigilancia en los bosques y operativos permanentes para combatir este delito ambiental.

Comuneros bloquean la México-Toluca exigiendo frenar tala ilegal. Foto: Cuartoscuro

Autoridades logran liberar la carretera

La protesta se mantuvo por aproximadamente dos horas y media, provocando largas filas de vehículos y complicaciones en una de las principales vías de conexión entre el Estado de México y la capital del país.

Tras el arribo de autoridades estatales y municipales, se estableció un diálogo con los manifestantes para atender sus demandas. Finalmente, los comuneros aceptaron liberar la vialidad y permitir el restablecimiento de la circulación en ambos sentidos.

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