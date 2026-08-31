Fuerte volcadura en la México-Pachuca deja 16 personas heridas

| 14:19 | Fernando Cruz | Uno TV
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16 heridos en la México-Pachuca, en Tecámac. Foto: Fernando Cruz

Dieciséis pasajeros heridos es el saldo que dejó la volcadura de una unidad de transporte público que circulaba por la autopista México-Pachuca, a la altura de Ojo de Agua en Tecámac, Estado de México (Edomex).

¿Qué se sabe del accidente en Tecámac, Edomex?

De acuerdo con testigos, la unidad circulaba a exceso de velocidad cuando uno de los neumáticos se reventó, provocando que el conductor perdiera el control y volcará a unos metros de la caseta de cobro de Ojo de Agua.

  • Al sitio acudieron paramédicos de Tecámac, quienes atendieron a los heridos.

Protección Civil estatal informó que en el sitio fueron atendidas 15 personas con heridas menores; sin embargo, una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital de traumatología para su atención inmediata.

El chofer fue detenido y presentado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Las labores para retirar la unidad siniestrada continúan y en breve será reabierta la circulación en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

  • Los demás neumáticos de la combi también presentaban daños severos de desgaste.

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