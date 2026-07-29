CRT abre consulta sobre reglas para medios; proyecto incluye códigos de ética y defensor de audiencias

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Regulación de medios incluirá todos los sectores. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública para recibir opiniones sobre el proyecto de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El proceso estará abierto del 27 de julio al 21 de agosto y podrán participar ciudadanos, concesionarios, instituciones académicas y organizaciones civiles a través del portal portal.crt.gob.mx/consultapublica.

Consulta busca recoger opiniones de todos los sectores

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la consulta busca recoger opiniones de distintos sectores, desde medios comunitarios hasta empresas de telecomunicaciones y la ciudadanía en general.

También sostuvo que los lineamientos buscan fortalecer la protección de los derechos de las audiencias y que, en su opinión, no están relacionados con mecanismos de censura.

¿Qué plantea el proyecto de lineamientos sobre los derechos de las audiencias?

De acuerdo con el proyecto sometido a consulta, los concesionarios de radio y televisión, así como los servicios de televisión y audio de paga y las programadoras de uso comercial, público y social, deberán cumplir con una serie de disposiciones si los lineamientos son aprobados.

Entre las principales propuestas se encuentran:

Promover que las audiencias reciban información veraz y oportuna

Diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión mediante avisos, plecas o cortinillas

de la opinión mediante avisos, plecas o cortinillas Distinguir la publicidad del contenido informativo

del contenido informativo Informar sobre el derecho de réplica cuando una persona considere que se difundió información inexacta o falsa sobre ella

cuando una persona considere que se difundió información inexacta o falsa sobre ella Contar con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y representaciones visuales inclusivas

Códigos de ética, defensorías y atención de quejas

El proyecto también contempla que los concesionarios cuenten con un Código de Ética y designen una persona defensora de las audiencias, quien será responsable de atender las quejas presentadas por el público.

Según la propuesta, los códigos deberán incluir los derechos de las audiencias, el procedimiento para presentar inconformidades, criterios editoriales y mecanismos para designar a la persona defensora.

El documento también establece un procedimiento para atender las quejas. En una primera etapa, la defensoría analizaría cada caso y podría emitir recomendaciones al medio de comunicación. Si éstas no fueran atendidas o la audiencia considerara que sus derechos no fueron restituidos, la CRT podría intervenir y aplicar las sanciones previstas en la ley.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual cualquier persona interesada podrá enviar observaciones sobre el proyecto de lineamientos antes de que se emita una versión definitiva.

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