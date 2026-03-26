Colectivo provoca destrozos en juzgados de Barrientos en Tlalnepantla

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Mujeres lanzaron piedras en juzgados de Tlalnepantla. Foto: Rodrigo Calles

Este jueves 26 de marzo, un colectivo de mujeres provocó severos destrozos en las instalaciones del Poder Judicial de Barrientos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los reportes, se llevó a cabo una audiencia en contra de cuatro sujetos acusados de homicidio. El juez de sentencia falló en su contra, declarándolos culpables.

Mujeres lanzaron piedras en contra de instalaciones oficiales

El resultado motivó que el colectivo “No más presos inocentes,” que se manifestaba en el sitio, arremetiera contra las instalaciones.

Las más de cincuenta personas, en su mayoría mujeres, lanzaron piedras en contra de las instalaciones, reventando las puertas principales y encendiendo bengalas.

Tras cometer los destrozos, huyeron del lugar, sin que se registraran personas lesionadas. Por estos hechos ya hay una investigación abierta en el Edomex.

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