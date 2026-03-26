Noelia Castillo, de 25 años, recibe eutanasia tras batalla legal en España

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Foto: Getty

La joven española Noelia Castillo, de 25 años, recibió la eutanasia en España este jueves en un centro de Sant Pere de Ribes, cerca de Barcelona, tras un proceso legal que se prolongó por casi dos años debido a la oposición de su padre. El procedimiento se realizó luego de que tribunales confirmaran que cumplía con todos los requisitos establecidos por la ley.

El caso de Noelia Castillo se convirtió en uno de los más mediáticos sobre eutanasia en España, debido al conflicto legal entre su decisión y la oposición familiar. La joven había iniciado formalmente su solicitud en 2024, luego de que especialistas evaluaran su situación médica y determinaran que cumplía con los criterios legales: sufrimiento persistente, padecimiento irreversible y capacidad mental para decidir.

Su padre intentó frenar el proceso con recursos legales, respaldado por la organización Abogados Cristianos, lo que llevó el caso a distintas instancias judiciales. Finalmente, el Tribunal Constitucional de España rechazó el último recurso en 2026, permitiendo que la eutanasia se llevara a cabo.

La joven había declarado en entrevistas que su decisión era firme. Explicó que su intención era “dejar de sufrir” y que, aunque entendía el dolor de su familia, no cambiaría su voluntad.

Enfermedad, lesión medular y solicitud de eutanasia

La historia que llevó a la eutanasia en España comenzó en 2022, cuando Noelia sufrió una lesión medular irreversible tras arrojarse desde un quinto piso en un intento de suicidio. El accidente la dejó parapléjica y con dolores constantes, además de dependencia para realizar actividades básicas.

A esta situación se sumaba un historial previo de problemas de salud mental, tratamientos psiquiátricos y episodios traumáticos que, según su propio testimonio, marcaron su vida desde la adolescencia. Con el paso del tiempo, explicó que no encontraba sentido a continuar viviendo bajo esas condiciones.

La legislación española permite solicitar la eutanasia en casos como el suyo, siempre que se cumplan requisitos estrictos. Entre ellos:

Que la persona tenga plena capacidad para decidir

Que exista sufrimiento constante

Que el padecimiento sea irreversible

Que la solicitud sea voluntaria y reiterada

En el caso de Noelia Castillo, los especialistas concluyeron que todos estos criterios se cumplían.

Reacciones: familia y debate sobre la eutanasia en España

El proceso también estuvo marcado por las posturas encontradas dentro de su familia. Su madre, Yolanda Ramos, expresó públicamente que no estaba de acuerdo con la eutanasia, pero confirmó que acompañaría a su hija hasta el final.

Por otro lado, su padre mantuvo su rechazo e impulsó la batalla legal que llevó el caso a tribunales superiores. A pesar de ello, las resoluciones judiciales determinaron que la decisión de la joven debía respetarse conforme a la ley.

El caso de Noelia Castillo generó discusión pública sobre la eutanasia en España, especialmente en temas como el derecho individual, el papel de la familia y los límites legales en decisiones sobre el final de la vida.

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