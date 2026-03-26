Tribunal de Manhattan mantiene cargos por narcoterrorismo contra Maduro y su esposa

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Maduro y su esposa permanecerán en prisión en Brooklyn. Reuters

Un juez de Estados Unidos rechazó desestimar el caso contra Nicolás Maduro en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, por lo que continuará el proceso judicial junto con su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos.

Durante una audiencia realizada este jueves 26 de marzo en el tribunal federal de Manhattan, el juez de distrito Alvin Hellerstein determinó que los argumentos de la defensa no eran suficientes para retirar los cargos, pese a cuestionar la postura del gobierno estadounidense sobre el acceso a recursos para la defensa legal.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, comparecieron con uniforme de prisión y posteriormente regresaron al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde permanecen desde su detención el pasado 3 de enero.

Tribunal de Manhattan mantiene cargos por narcoterrorismo

El proceso judicial en Estados Unidos incluye acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Ambos se han declarado inocentes y solicitaron al juez desestimar el caso bajo el argumento de que no pueden acceder a fondos del gobierno venezolano para pagar a sus abogados, lo que, según su defensa, vulnera su derecho a elegir representación legal.

Este derecho está contemplado en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Juez cuestiona sanciones de EE. UU. en el caso Maduro

Durante la audiencia, el juez Hellerstein expresó dudas sobre la justificación del gobierno estadounidense para bloquear el uso de fondos venezolanos en la defensa legal.

Señaló que:

Estados Unidos ha flexibilizado algunas sanciones contra Venezuela

Maduro y Flores no representan una amenaza a la seguridad nacional

El derecho a la asistencia legal es un principio constitucional

“El derecho que está en juego es el derecho a la asistencia letrada constitucional”, declaró el juez.

A pesar de estas consideraciones, decidió no desestimar los cargos.

Defensa de Maduro advierte sobre limitaciones económicas

Los abogados de Maduro y Flores han señalado que no cuentan con recursos personales suficientes para cubrir los costos del proceso judicial.

Indicaron que, conforme a la legislación venezolana, el Estado debe cubrir los gastos del presidente y su cónyuge.

El abogado defensor afirmó que podría retirarse del caso si no se garantiza el pago de sus honorarios y si el tribunal no accede a desestimar los cargos.

Por su parte, la fiscalía argumentó que las sanciones responden a intereses de seguridad nacional y política exterior, y que los acusados pueden acceder a defensores públicos si no pueden pagar abogados privados.

Maduro permanece detenido tras audiencia en Nueva York

Maduro fue trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn al tribunal en Manhattan para la audiencia y, al concluir, regresó a la misma instalación.

Fuera del tribunal se registraron manifestaciones divididas:

Grupos opositores a Maduro

Simpatizantes que exigieron su liberación

Ambos grupos se concentraron en las inmediaciones del juzgado bajo vigilancia policial.

Captura de Maduro y cargos en Estados Unidos

De acuerdo con la información presentada, Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante un operativo de fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York.

El caso incluye cuatro cargos graves, entre ellos el de narcoterrorismo, que sanciona el tráfico de drogas vinculado a actividades consideradas terroristas por Estados Unidos.

Este tipo de acusación se aplicó en pocos juicios, según registros judiciales.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que podrían presentarse cargos adicionales contra Maduro, aunque no ofreció detalles.

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