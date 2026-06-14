Lluvias colapsan vialidades en Edomex; suspenden servicio del Mexibús

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Lluvias en el Edomex. Foto: Uno TV

Las fuertes lluvias registradas este sábado provocaron severas inundaciones y afectaciones viales en los municipios de Tultitlán, Coacalco y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Entre los principales daños se reportó la suspensión del servicio del Mexibús Línea 2, vehículos varados y largas filas de automovilistas.

Las precipitaciones ocasionaron el aumento del nivel del agua en distintas vialidades de la zona metropolitana del Valle de México, donde ya trabajan cuerpos de emergencia para atender los reportes.

Inundaciones afectan la vía López Portillo y suspenden Mexibús

En Tultitlán, uno de los puntos más afectados fue la vía José López Portillo, particularmente en el tramo conocido como La Bandera.

Debido a la acumulación de agua, el servicio del Mexibús Línea 2, que conecta Las Américas con La Quebrada, fue suspendido temporalmente en ambos sentidos.

La inundación también obligó a detener el flujo vehicular, generando kilométricas filas de automóviles y afectaciones a varios automovilistas.

Autos quedan atrapados por inundaciones en Coacalco

En Coacalco, el nivel del agua cubrió amplios tramos de la vía López Portillo, principalmente a la altura de Plaza Coacalco, Cosmopol y Bosques del Valle.

En algunos puntos, el agua superó el metro de profundidad, dejando varios vehículos atrapados.

También se reportaron inundaciones de consideración en Eje 8, avenida Dalias y la zona de San Rafael, donde vecinos y automovilistas enfrentaron complicaciones.

Cuautitlán Izcalli registra anegaciones en Centro Urbano

Las lluvias también provocaron afectaciones en Cuautitlán Izcalli, especialmente en la zona de Centro Urbano.

Las áreas más afectadas fueron la avenida Primero de Mayo, las laterales de la autopista México-Querétaro y la colonia Niños Héroes.

Servicios de emergencia realizan labores en distintos puntos del municipio.

Aunque la intensidad de la lluvia disminuyó durante la tarde, las precipitaciones continúan en la zona norte del Estado de México.

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