Comuneros enfrentan a talamontes armados en Edomex

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Habitantes de Atlapulco, en Ocoyoacac, Estado de México, denuncian que viven bajo amenazas constantes y enfrentamientos armados con grupos dedicados a la tala ilegal. De acuerdo con autoridades comunales, los pobladores han sostenido entre ocho y diez enfrentamientos con personas armadas que buscan extraer madera de forma clandestina en los bosques de la región.

Los comuneros aseguran que la presencia de los talamontes ha provocado daños ambientales y económicos en su territorio. Ante la falta de vigilancia permanente, los habitantes se organizan en brigadas para proteger los recursos forestales y exigen mayor apoyo de las autoridades para garantizar la seguridad en la zona.

La presidenta de Bienes Comunales de Atlapulco, Yadira Viñel, informó que los enfrentamientos han sido con personas armadas que utilizan armas de grueso calibre.

“Afortunadamente no ha habido personas heridas ni lesionadas. Los enfrentamientos han sido fuertes con armas de grueso calibre y han sido alrededor de ocho o diez enfrentamientos. Se han capturado hasta el momento 13 camionetas y una motocicleta”, señaló.

El territorio de Atlapulco cuenta con importantes recursos forestales, principalmente de especies como oyamel, pino hartwegii y pino Moctezuma, cuya madera tiene un alto valor comercial.

Miles de metros cúbicos de madera han sido extraídos

Según las autoridades comunales, el último análisis realizado hace unos meses estimó que los grupos dedicados a la tala ilegal habían extraído entre siete mil y ocho mil metros cúbicos de madera.

“En ese momento eran alrededor de cien hectáreas afectadas, pero son datos que cambian porque todos los días está sucediendo este hecho”, explicó Yadira Viñel.

De acuerdo con los comuneros, el metro cúbico de algunas especies de pino puede alcanzar hasta los 14 mil pesos en el mercado, mientras que el del oyamel ronda los 10 mil pesos.

Comuneros organizan brigadas para defender el bosque

Durante años, los habitantes han participado en programas de conservación y restauración forestal para mantener la salud de sus bosques. Sin embargo, la actividad de los talamontes también los ha obligado a realizar labores de vigilancia y defensa del territorio.

Viñel reconoció que han recibido amenazas, pero aseguró que continuarán con la protección de los recursos naturales de la comunidad.

Actualmente, los comuneros mantienen mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación para atender los temas legales relacionados con la tala ilegal. Posteriormente, se prevé discutir medidas de vigilancia y acompañamiento para reforzar la seguridad en los recorridos que realizan los pobladores.

Las autoridades comunales señalaron que continuarán solicitando apoyo institucional para frenar la extracción ilegal de madera y proteger los bosques de Atlapulco.

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