Balacera y persecución por robo de tráiler en la México-Pachuca deja un muerto

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Persecución en la México-Pachuca. Foto: Rodrigo Calles

Elementos de la Guardia Civil de Tecámac, en coordinación con la Policía Estatal, frustraron el robo de un tractocamión luego de una intensa persecución que se desarrolló sobre la carretera libre y la autopista México-Pachuca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos iniciaron a la altura del Canal del Norte, en la comunidad de Ozumbilla, donde la víctima solicitó apoyo a las autoridades tras reportar el robo de la unidad de carga.

Persecución en la México-Pachuca

Al detectar el vehículo, los oficiales marcaron el alto al conductor; sin embargo, el presunto responsable hizo caso omiso e inició la huida con dirección a Tecámac.

Durante su escape, circuló en sentido contrario, poniendo en riesgo a automovilistas y peatones, para posteriormente incorporarse a la autopista México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México.

La situación derivó en un operativo coordinado entre corporaciones municipales y estatales para lograr la detención del sospechoso. Antes de llegar a la caseta de cobro, tres motociclistas de la Guardia Civil derraparon mientras participaban en la persecución, resultando lesionados.

Las autoridades señalaron que al verse rodeado por el cerco policial, el conductor descendió del tractocamión e intentó escapar a pie.

Según la versión oficial, realizó movimientos que fueron interpretados por los agentes como una amenaza armada, por lo que los elementos actuaron conforme a los protocolos establecidos.

Como resultado de la intervención, el presunto responsable perdió la vida en el lugar.

Los tres oficiales lesionados fueron trasladados para recibir atención médica especializada y se reportan delicados, aunque fuera de peligro.

La zona permaneció acordonada por elementos de seguridad en espera de personal pericial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

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