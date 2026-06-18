Hallan cuatro cuerpos en fosa clandestina de La Marquesa; búsqueda inició por desaparición de dos estadounidenses

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Foto: GettyImages/Ilustrativa

Un operativo de búsqueda por la desaparición de dos hombres estadounidenses terminó con el hallazgo de fosas clandestinas y cuatro cuerpos sepultados en una zona boscosa de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

El descubrimiento se realizó durante diligencias encabezadas por autoridades estatales y federales, quienes rastreaban indicios sobre el paradero de dos empresarios reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de mayo. En el lugar también fue localizada una extremidad humana, hecho que obligó a ampliar el perímetro de búsqueda y los trabajos de excavación.

Las investigaciones apuntan a la desaparición de Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, de 57, quienes salieron de Huixquilucan para asistir a una reunión de negocios en la alcaldía Tlalpan, en la ciudad de México. Desde ese momento sus familiares perdieron todo contacto con ellos y se iniciaron las denuncias correspondientes.

Foto: Fiscalía CDMX

A pesar del hallazgo, las autoridades han evitado confirmar cualquier relación entre los cuerpos localizados y las personas reportadas como desaparecidas. De manera preliminar se informó que entre los restos encontrados se encuentran los de tres hombres y una mujer, pero su identidad sigue siendo desconocida.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizan estudios forenses y pruebas genéticas para determinar la identidad de las víctimas y establecer si existe algún vínculo con el caso que dio origen al operativo.

Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo y las investigaciones continúan.

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