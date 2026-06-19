Caso Nancy Nápoles: la cronología del supuesto secuestro que puso bajo investigación a la alcaldesa de Tenancingo

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Foto. @FiscaliaEdomex

La investigación sobre la desaparición de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, dio un giro luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concluyera que existen indicios de que el secuestro denunciado por la funcionaria pudo haber sido simulado.

La alcaldesa reportó haber sido privada de la libertad el pasado 31 de mayo por hombres armados frente a su domicilio. Durante varios días, el caso generó preocupación en la entidad y movilizó a las autoridades estatales para esclarecer los hechos.

Sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias, la Fiscalía detectó inconsistencias en la versión presentada inicialmente. El análisis de videograbaciones, registros telefónicos y otros elementos de prueba llevó a los investigadores a considerar que la desaparición pudo haber sido planeada con anticipación.

Las inconsistencias detectadas por la Fiscalía

De acuerdo con la FGJEM, las imágenes revisadas no muestran actos de violencia ni resistencia al momento en que la alcaldesa aborda el vehículo en el que presuntamente fue trasladada.

Las autoridades sostienen que estos hallazgos fortalecen la hipótesis de una posible simulación del delito y motivaron la solicitud de una audiencia de formulación de imputación contra la presidenta municipal.

Como parte de las investigaciones fueron detenidos Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, quienes presuntamente participaron en los hechos y fueron localizados en Oaxaca.

Además, la Fiscalía informó que mantiene vigentes órdenes de aprehensión contra otros dos presuntos implicados que permanecen prófugos.

Las autoridades señalan que el supuesto secuestro habría tenido como objetivo exigir al Ayuntamiento de Tenancingo un pago de 40 millones de pesos por concepto de rescate.

Otra de las líneas de investigación apunta a un posible faltante de recursos públicos dentro de la administración municipal.

Según las indagatorias, el presunto rescate habría servido para justificar la salida de 40 millones de pesos de las arcas municipales. La Fiscalía indicó que parte de esos recursos presuntamente fueron utilizados para adquirir vehículos y un departamento, por lo que se dio vista a las instancias fiscalizadoras y anticorrupción correspondientes.

Nancy Nápoles rechaza las acusaciones

Tras los señalamientos de la Fiscalía, Nancy Nápoles difundió un mensaje en redes sociales en el que negó haber participado en un montaje y aseguró que fue víctima de un delito.

La alcaldesa afirmó que colaboró con las autoridades durante todo el proceso y denunció que existe una estrategia política para desacreditarla.

“Denuncio que detrás de todas estas acciones existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública”, expresó.

Asimismo, rechazó cualquier acusación relacionada con un presunto desfalco de recursos públicos y solicitó que las cuentas municipales sean revisadas para demostrar, según dijo, que la administración mantiene finanzas sanas.

Morena inicia procedimiento interno

El caso también tuvo repercusiones políticas. Morena informó que su dirigencia nacional solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento sancionador contra la alcaldesa.

El partido señaló que analizará la posible suspensión de sus derechos partidarios mientras se desarrolla el proceso interno, aunque aclaró que se respetará la presunción de inocencia y el debido proceso.

Por ahora, la investigación continúa y las autoridades estatales no han emitido una resolución definitiva sobre la responsabilidad de la presidenta municipal o de las personas involucradas.