Alcaldesa de Tenancingo niega montaje de secuestro y denuncia persecución política

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Alcaldesa de Tenancingo acusa persecución y niega montaje. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó los señalamientos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que sostiene que existen indicios de que la desaparición denunciada por la presidenta municipal a principios de junio habría sido simulada.

A través de un video difundido en redes sociales, la edil aseguró que colaboró en todo momento con las autoridades y denunció que detrás de las acusaciones existe una operación política para desacreditarla.

🔴“Existe un propósito político para desacreditarme como persona”: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, respondió a los señalamientos sobre un presunto autosecuestro y el supuesto desvío de 40 millones de pesos.



Acusó una campaña política en su contra, exigió una… pic.twitter.com/hXHSFYRQof — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

“Denuncio que detrás de todas estas acciones existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública”, afirmó.

La postura de la alcaldesa surge luego de que la Fiscalía mexiquense informara que sus investigaciones apuntan a un presunto montaje de la privación de la libertad denunciada por la funcionaria, además de señalar posibles irregularidades relacionadas con recursos públicos municipales.

Nancy Nápoles acusa intervención de operadores políticos

Durante su mensaje, la presidenta municipal aseguró contar con información y pruebas que, según dijo, vinculan a operadores políticos de la región con los señalamientos en su contra.

“Teniendo datos y pruebas de que estarían detrás de esto subalternos que operan en territorio y que están bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno de nuestro Estado”, sostuvo.

La alcaldesa también acusó a personal de la Fiscalía Especializada de presuntamente manipular información durante las indagatorias y cuestionó que parte de las acusaciones se sustenten en el testimonio de una persona beneficiada con un criterio de oportunidad. Asimismo, exigió que las investigaciones continúen hasta esclarecer plenamente los hechos y sancionar a los responsables.

Este caso.



Las investigaciones de la @FiscaliaEdomex apuntan a un auto secuestro de la presidenta municipal morenista de Tenancingo, Nancy Nápoles, en el que simuló el plagio para tapar un desfalco por 40 mdp al erario municipal. Los hechos ocurrieron el 31 de mayo. pic.twitter.com/aRlY3fo3Uy — Enrique Sánchez (@enriquereporte) June 18, 2026

Rechaza acusaciones sobre recursos públicos

Nancy Nápoles también negó cualquier señalamiento relacionado con un posible desfalco en las finanzas del Ayuntamiento.

“Lo niego contundentemente”, expresó.

La alcaldesa pidió al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México revisar las cuentas públicas del municipio para demostrar que la administración mantiene finanzas sanas y transparentes.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

“No tengo nada que esconder”, afirma alcaldesa

En la parte final de su mensaje, la presidenta municipal reiteró que continuará desempeñando sus funciones y defendió su actuación al frente del Gobierno local.

“Es increíble ver los alcances que tienen algunas personas por conseguir un espacio de poder. Pero confirmo que el pueblo es noble, que somos más los buenos y que nunca pesará más la maldad por encima de lo bueno”, señaló.

La alcaldesa insistió en que fue víctima de un delito y aseguró que no tiene nada que ocultar ante las investigaciones en curso.

Fiscalía mantiene investigación por presunta simulación

Mientras Nancy Nápoles denuncia una estrategia para desacreditarla políticamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostiene que cuenta con elementos que apuntan a una posible simulación de los hechos denunciados.

Hasta el momento, las investigaciones continúan y las autoridades no han informado una resolución definitiva sobre el caso.

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